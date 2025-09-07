A pánik kézzel fogható volt – bázeli zűrzavar, kalamajka Európa légterében

Mindig megy a vita, hogy a közúti vagy a légi közlekedés veszélyesebb-e, a vihar kit ér el előbb. A hajózást most kihagynám, bár egyedül hánykódni a tengeren, az sem leányálom, sőt, mint tudjuk, a Titanic sem nyújtott biztonságot. A légi közlekedésben is hatalmas zűrzavart okozhat egy vihar, a járatkésések és járattörlések pedig családok utazását keserítheti meg a pénztárcájukkal együtt.

A vihar a levegőben sem kímélt bennünket, izgalmassá vált a járatkésés után a repülőút. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az átélt és át nem élt borzalmak a járatkésés miatt

A repülőút sztorija tanulságos, azért is, mert Békésből viszonylag kevesen repkednek szerte a világban. Ha viszont ezt teszik, a mi és barátaink története, az átélt és át nem élt borzalmak talán kapaszkodót nyújthatnak. Az ember sokszor ott, a felhők fölött nem is tudja, kibe kapaszkodjon: a Jóistenbe vagy a repülőgép kapitányába?

Járattörlés – ezt az üzenetet kapták

A dolog rém egyszerűen kezdődött. A lányunk és barátja Svájcba hívott meg a feleségemmel, szülinapi hétvégére. Mi annak rendje-módja szerint felszálltunk Európa légterébe Ferihegyről. Barátainknak ez nem sikerült, utólag tudtuk meg. Nemes egyszerűséggel kaptak egy üzenetet, hogy a járatukat aznapra törölték, és csütörtökről áttették péntekre. Bár békéscsabaiak, de szerencsére a szállást a közelben megoldották, így kirepülhettek másnap. Ennyi. Indoklás semmi. No, de ez még mind semmi. Mi csak egy órát csúsztunk. A kapitány azt mondta, akkora a forgalom a reptéren, hogy a mi gépünknek még nincs hely. Semmi baj, legalább pörög az idegenforgalom.

Egy kicsit aggódtunk, mert viharokról szóltak a hírek

Szóval, leszálltunk a bázeli reptéren csütörtökön este, csodás napokat töltöttünk a földön a lányunknál, aztán eljött a visszaút ideje, vasárnap délután. Egy kicsit aggódtunk, mert viharokról szóltak a hírek szerte Európában, Magyarországon is Békéscsabától Budapestig, de semmi nem utalt arra a bázeli reptéren, hogy nekünk ebből majd valamit éreznünk kell, valami kárunk lesz.

Jó utat kívántunk egymásnak, hogy majd otthon találkozunk

Szép, nagy hely a csabai repülőtér, de a bázeli jóval nagyobb. Ott voltunk időben, és vártunk a becsekkolásra, hazafelé. Le nem vettem a szemem az indulási időpontokról, még 16.30-kor is ott láttam: Bázel Budapest: 17.10. Persze tudni lehetett, hogy gáz van, mert a járat becsekkolási ablakainál senki nem ült, csak nagy sor állt. A 17.10 viszont érintetlenül rajta volt az elektronikus, indulást jelző táblán. Békéscsabai barátainkkal, akik egy nap késéssel érkeztek ugyan, de ugyanakkor készülődtek haza, még jóízűt beszélgettünk is. Mondták, két órával később indul a repülőjük – egy más légitársaság gépe –, jó utat kívántunk egymásnak, hogy majd otthon találkozunk.