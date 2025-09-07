2 órája
A pánik kézzel fogható volt – bázeli zűrzavar, kalamajka Európa légterében
Ha nem velünk és a barátainkkal történik, el sem hiszem. A vihar nem válogat, miként a földön, úgy a levegőben sem. Álljon itt egy hihetetlen történet, ami ugyanakkor megtörtént a minap Európa légterében, szerencsére csak anyagi áldozatokkal járt a járatkésés.
Mindig megy a vita, hogy a közúti vagy a légi közlekedés veszélyesebb-e, a vihar kit ér el előbb. A hajózást most kihagynám, bár egyedül hánykódni a tengeren, az sem leányálom, sőt, mint tudjuk, a Titanic sem nyújtott biztonságot. A légi közlekedésben is hatalmas zűrzavart okozhat egy vihar, a járatkésések és járattörlések pedig családok utazását keserítheti meg a pénztárcájukkal együtt.
Az átélt és át nem élt borzalmak a járatkésés miatt
A repülőút sztorija tanulságos, azért is, mert Békésből viszonylag kevesen repkednek szerte a világban. Ha viszont ezt teszik, a mi és barátaink története, az átélt és át nem élt borzalmak talán kapaszkodót nyújthatnak. Az ember sokszor ott, a felhők fölött nem is tudja, kibe kapaszkodjon: a Jóistenbe vagy a repülőgép kapitányába?
Járattörlés – ezt az üzenetet kapták
A dolog rém egyszerűen kezdődött. A lányunk és barátja Svájcba hívott meg a feleségemmel, szülinapi hétvégére. Mi annak rendje-módja szerint felszálltunk Európa légterébe Ferihegyről. Barátainknak ez nem sikerült, utólag tudtuk meg. Nemes egyszerűséggel kaptak egy üzenetet, hogy a járatukat aznapra törölték, és csütörtökről áttették péntekre. Bár békéscsabaiak, de szerencsére a szállást a közelben megoldották, így kirepülhettek másnap. Ennyi. Indoklás semmi. No, de ez még mind semmi. Mi csak egy órát csúsztunk. A kapitány azt mondta, akkora a forgalom a reptéren, hogy a mi gépünknek még nincs hely. Semmi baj, legalább pörög az idegenforgalom.
Egy kicsit aggódtunk, mert viharokról szóltak a hírek
Szóval, leszálltunk a bázeli reptéren csütörtökön este, csodás napokat töltöttünk a földön a lányunknál, aztán eljött a visszaút ideje, vasárnap délután. Egy kicsit aggódtunk, mert viharokról szóltak a hírek szerte Európában, Magyarországon is Békéscsabától Budapestig, de semmi nem utalt arra a bázeli reptéren, hogy nekünk ebből majd valamit éreznünk kell, valami kárunk lesz.
Jó utat kívántunk egymásnak, hogy majd otthon találkozunk
Szép, nagy hely a csabai repülőtér, de a bázeli jóval nagyobb. Ott voltunk időben, és vártunk a becsekkolásra, hazafelé. Le nem vettem a szemem az indulási időpontokról, még 16.30-kor is ott láttam: Bázel Budapest: 17.10. Persze tudni lehetett, hogy gáz van, mert a járat becsekkolási ablakainál senki nem ült, csak nagy sor állt. A 17.10 viszont érintetlenül rajta volt az elektronikus, indulást jelző táblán. Békéscsabai barátainkkal, akik egy nap késéssel érkeztek ugyan, de ugyanakkor készülődtek haza, még jóízűt beszélgettünk is. Mondták, két órával később indul a repülőjük – egy más légitársaság gépe –, jó utat kívántunk egymásnak, hogy majd otthon találkozunk.
A viharos időjárás miatt egész nap csúszás volt
Aztán egyszer csak változott a képlet: jött a járatkésés. A nagy monitoron egy pörgés, és 17.10 helyett már 18.30-at írtak ki. Rutinos utazók többféle applikáción keresztül látták, hogy a gép, amivel mi repülünk majd Budapestre, még idefele tart, valahol Ausztria felett. Kiderült, a viharos időjárás miatt egész nap csúszás volt, és mire este hét felé felkászálódtunk a gépre, tudtuk, ebből este fél kilencnél nem lesz korábbi hazaérkezés.
A légiutas-kísérők már nem tudtak ételt-italt biztosítani mindenkinek
Bár úgy lett volna. A kapitány bejelentette, Németország felett olyan vihar van, hogy oda nem megyünk. Egy darabig biztos. A légiutas-kísérők nyugtatgattak, majd ingyen kezdték osztogatni az ásványvizet és a ropogtatni valót. Rengeteg utas volt, és kevés víz meg nasi, mert a járatkésések miatt odafele Budapesten sem tudták feltölteni a repülő konyháját. A vihar nem csillapodott Németországban, így újabb bejelentés jött a kapitánytól: bizonytalan időre eltolták a felszállást. Sok kisgyermekes család volt a szerintem minimum 200 személyes gépen, és a légiutas-kísérők már nem tudtak ételt-italt biztosítani mindenkinek, így kitört a pánik.
Többen hozzátartozóiknak telefonálgattak
Bankkártyákkal és bankjegyekkel ostromolták a stewardesseket a gyermekes anyukák és apukák, de ami nincs, abból nem lehet adni. Többen hozzátartozóiknak telefonálgattak, hogy ne várjanak rájuk a reptéren, mert még el sem indultak, és azt sem lehet tudni, mikor száll fel a gép. Feleségemmel az első sorban ültünk, így először kaptunk vizet és ropogtatni valót, azonnal adtuk a tovább a hátrébb helyet foglaló szülőknek, gyermekeknek – mások is így tettek, – bár sokat ez sem segített.
Akkorra tapsvihart szerintem pilóta még nem kapott
Nagyon nehéz percek, órák voltak, de aztán a kapitány bejelentette: felszállunk. Akkorra tapsvihart szerintem pilóta még nem kapott. Maga az út alig volt több egy óra hosszánál, ez volt a legnyugodtabb időszak az addigi tíz óra alatt. A mi szerencsés landolásunk minden pénzt megért, de barátaink a másik légitársaság gépével semmi pénzért sem tudtak felszállni Bázelből. Ezt másnap reggel tudtuk meg tőlük.
A járatkésés kártérítéséről szó sem esett, mossák kezeiket
Hosszas várakozás után törölték a gépüket, ugyanakkor volt egy opciójuk: pénteken, vagyis öt nap múlva már jöhetnek is haza. Ehelyett sikerült nagy nehezen egy újabb légitársaságnál jegyet foglalniuk egy keddi járatra, ausztriai átszállással, kettőjüknek 200 ezer forintért. Természetesen mindenki mossa kezeit, a kártérítés, kártalanítás nuku, jobban mondva az eredeti légitársaság kérésükre azért visszautalta a hazafelé szóló repjegy összegét, ha már nem vártak rájuk még öt napot. Ez is valami. Barátommal pár napja nem beszéltem, de csodálkoznék, ha azóta repültek volna.
Légi parádé a pusztában, szemkápráztató élményt festettek a kék égboltra - galériával, videóval
MiG-21-es vadászgép landolt a dél-békési város kertjében, ez itt a viharsarki Top Gun is lehetne – fotók, videó