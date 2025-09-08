szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Iskolakezdés

2 órája

Szelíd motorosok, iskolatáska-szentelés az Ótemplomban – megható videó

Címkék#iskolakezdés#Gyomaendrőd#iskolatáska#istentisztelet

Szarvason és Gyomaendrődön is különleges áldással indult az új tanév. Az eseményt az iskolatáska-szentelés mellett a szelíd kismotorosok tették igazán vidámmá.

Szabó Tímea

Az új tanév kezdetén különleges áldásban részesültek a szarvasi diákok: az Ótemplomban tartott tanévnyitó istentiszteleten ugyanis iskolatáska-szentelésre várták az iskolás gyerekeket. Az óvodások pedig, rendhagyó módon, lábbal hajtós kismotorokkal érkezhettek: őket motoros bevonulásra várták – a gyerekek nagy örömére.  

Iskolatáska-szentelés: így indult a tanév
Az iskolatáska-szentelés már szinte hagyomány az országban.  Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Az iskolatáska-szentelés nagy sikert aratott

A tanévkezdés sosem egyszerű a gyerekek számára. Ezért jó, ha egy kis kreativitással az őket tanító, vezető pedagógusok és más munkatársak megfűszerezik az eseményt egy kis vidámsággal. A kezdeményezés minden bizonnyal nagy sikert aratott a kicsik körében: a gyerekek mosollyal és kíváncsisággal fogadták a szertartást. Ilyen módon a legkisebbekhez is eljuthatott az üzenet: nem kell egyedül cipelni a tanév terheit.  Lázár Zsolt esperes videója a nagy napról.

@lazaresperes #Iskolatáska-szentelés #ótemplomszarvas #papplacibacsi @LaciBácsi106éves ♬ suono originale - New60s70srevenge

Gyomaendrődön is hagyomány

Az iskolatáska-szentelés nem csak Szarvason hagyomány. Szeptember elsején a hagyományokhoz híven Gyomaendrődön is megáldották az iskolatáskákat a helyi katolikus közösségben. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola kis elsősei Czank Gábor esperestől kaptak áldást az ünnepélyes tanévnyitó misén.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu