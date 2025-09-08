Szelíd motorosok, iskolatáska-szentelés az Ótemplomban – megható videó

Az új tanév kezdetén különleges áldásban részesültek a szarvasi diákok: az Ótemplomban tartott tanévnyitó istentiszteleten ugyanis iskolatáska-szentelésre várták az iskolás gyerekeket. Az óvodások pedig, rendhagyó módon, lábbal hajtós kismotorokkal érkezhettek: őket motoros bevonulásra várták – a gyerekek nagy örömére.

Az iskolatáska-szentelés már szinte hagyomány az országban. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Az iskolatáska-szentelés nagy sikert aratott

A tanévkezdés sosem egyszerű a gyerekek számára. Ezért jó, ha egy kis kreativitással az őket tanító, vezető pedagógusok és más munkatársak megfűszerezik az eseményt egy kis vidámsággal. A kezdeményezés minden bizonnyal nagy sikert aratott a kicsik körében: a gyerekek mosollyal és kíváncsisággal fogadták a szertartást. Ilyen módon a legkisebbekhez is eljuthatott az üzenet: nem kell egyedül cipelni a tanév terheit. Lázár Zsolt esperes videója a nagy napról.

Gyomaendrődön is hagyomány

Az iskolatáska-szentelés nem csak Szarvason hagyomány. Szeptember elsején a hagyományokhoz híven Gyomaendrődön is megáldották az iskolatáskákat a helyi katolikus közösségben. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola kis elsősei Czank Gábor esperestől kaptak áldást az ünnepélyes tanévnyitó misén.