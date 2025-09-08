57 perce
Szelíd motorosok, iskolatáska-szentelés az Ótemplomban – megható videó
Szarvason és Gyomaendrődön is különleges áldással indult az új tanév. Az eseményt az iskolatáska-szentelés mellett a szelíd kismotorosok tették igazán vidámmá.
Az új tanév kezdetén különleges áldásban részesültek a szarvasi diákok: az Ótemplomban tartott tanévnyitó istentiszteleten ugyanis iskolatáska-szentelésre várták az iskolás gyerekeket. Az óvodások pedig, rendhagyó módon, lábbal hajtós kismotorokkal érkezhettek: őket motoros bevonulásra várták – a gyerekek nagy örömére.
Az iskolatáska-szentelés nagy sikert aratott
A tanévkezdés sosem egyszerű a gyerekek számára. Ezért jó, ha egy kis kreativitással az őket tanító, vezető pedagógusok és más munkatársak megfűszerezik az eseményt egy kis vidámsággal. A kezdeményezés minden bizonnyal nagy sikert aratott a kicsik körében: a gyerekek mosollyal és kíváncsisággal fogadták a szertartást. Ilyen módon a legkisebbekhez is eljuthatott az üzenet: nem kell egyedül cipelni a tanév terheit. Lázár Zsolt esperes videója a nagy napról.
Gyomaendrődön is hagyomány
Az iskolatáska-szentelés nem csak Szarvason hagyomány. Szeptember elsején a hagyományokhoz híven Gyomaendrődön is megáldották az iskolatáskákat a helyi katolikus közösségben. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola kis elsősei Czank Gábor esperestől kaptak áldást az ünnepélyes tanévnyitó misén.
