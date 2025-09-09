Emléktábla-avatás, időkapszula és harangszentelés – iskolatalálkozó Örménykúton

Az egykori tanyai iskolára emlékeztek szeptember 6-án, szombat délelőtt az „Első Örménykúti Iskolatalálkozó” résztvevői. A valaha nyüzsgő iskolai udvaron mintegy kétszáz öregdiák, egykori tanító és tanár gyűlt össze, hogy közösen idézzék fel a falu oktatásának emlékeit.

Az iskolatalálkozón hagyományőrző kultúrműsorral ünnepeltek. Forrás: Dankó Béla/Facebook

Iskolatalálkozó 170 év után

Az örményzugi oktatás 1854-ben indult, amikor Vitális Pál mester egy bérelt szobában kezdte tanítani a gyerekeket. Az elmúlt közel két évszázad alatt olyan híres tanyai iskolák működtek a településen, mint

a Maginyecz-tanyai,

a Sápszky-tanyai,

a Galó-halmi és

az Állami Gazdasági Központi iskola.

A találkozó alkalmával az ő emlékükre egyesített emléktáblát avattak a régi iskola falán.

Megható pillanatok és elismerések

Az ünnepségen Bohrát Mária polgármester, Adamikné Zuberecz Etelka, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint Fábry Judit, az Országos Szlovák Önkormányzat képviselője köszöntötte a megjelenteket. Szebegyinszki Jánosné, az egykori iskola utolsó igazgatója emlékező beszédben idézte fel az oktatás történetét. A község Díszoklevéllel és az „Örménykút Örökös Tiszteletbeli Tanítója” címmel tüntette ki Csicsely Mihályt és a napokban elhunyt Sztrehovszki Zsuzsát (posztumusz). Az elismeréseket családtagjaik vették át.

Időkapszulák üzenetei

Különleges mozzanat volt az 1983-ban elhelyezett Békeüzenet felidézése. Akkor az iskola falába rejtették a diákok írását, amelyet 2000-ben kibontottak és egy újabb, 2025-ig szóló üzenettel bővítettek, majd a jelenlévők közösen elhelyezték a 2050-nek szóló új időkapszulát.

Harangszentelés és lelki üzenet

Az időkapszulát az újonnan avatott emléktábla alatt helyezték el, amelyet Horváth Z. Olivér és Horváth Anikó evangélikus lelkészek áldottak meg. Ők szentelték újra a Galó-halmi iskolából 1994-ben áthozott harangot is. Megható zárópillanatként Mótyán Tibor egyházfi, egykori énektanár adta elő ócseh nyelven a Miatyánkot egy több száz éves Tranosciusból.

Közös ünneplés és kiállítások

Az önkormányzat az Ótemplomi Szeretetszolgálat segítségével gulyáságyúból főzött babgulyással látta vendégül a jelenlévőket. A délután hagyományőrző kultúrműsorral, iskolatörténeti és falutörténeti kiállítások megtekintésével folytatódott.