Most kiderül, mit üzentek a diákok 1983-ban Örménykúton

Különleges eseményre készül Örménykút: 2025. szeptember 6-án, szombaton 10 órától iskolatalálkozót rendeznek az egykori Örménykúti Általános Iskola épületében, amely ma közösségi funkciókat lát el, és otthont ad az Ótemplomi Szeretetszolgálat Idősek Klubjának is. Tavaly volt 170 éve, hogy a hajdani Örményzugban megnyílt az első tanyai iskola a szarvasi evangélikus hívek jóvoltából. A szervezők a község valamennyi egykori iskolájának – a tanyai, az állami gazdasági és a központi általános iskolának is – állítanak emléket.

Az iskolatalálkozón az egykori tanyai iskolára emlékeznek. Fotó: Fortepan

Időkapszulákat is felnyitnak az örménykúti iskolatalálkozón

Az ünnepség keretében emléktábla-avatásra, harangszentelésre és időkapszulák felnyitására is sor kerül. Az iskola falában 1983-ban és 2000-ben a diákok üzeneteket helyeztek el az utódok számára, amelyeket most kinyitnak, és újabb üzenetekkel egészítenek ki. A rendezvényen emléklapot adnak át az egykori tanároknak, tanítóknak.

A rendezvényt a volt tantestület kezdeményezte, a megvalósítást pedig az Örménykúti Önkormányzat, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, valamint az Ótemplomi Szeretetszolgálat karolta fel. Az ünnepségen közreműködnek a szarvasi Ótemplomi és Újtemplomi Evangélikus Gyülekezetek lelkészei, valamint Mótyán Tibor egyházfi. A programban helyet kap az egykori tanítók és tanárok emléklappal való köszöntése, dokumentumkiállítás, valamint ebéd utáni népzenei műsor is. A szervezők legalább kétszáz hajdani diák és pedagógus részvételére számítanak – tájékoztatta lapunkat Szenes János.