Iskolai mászófalat építenek, máshogy is mozoghatnak a diákok

Az iskolai mászófalat a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumba járó gyermekek vehetik igénybe, tanítási óra keretében és tanítási órán kívüli foglalkozás során, képzett oktató felügyelete mellett. A cél elsődlegesen az, hogy fejlesszék a gyermekek mozgáskultúráját, aminek köszönhetően javul a figyelmük, a koncentrációs képességük, a kitartásuk és a céltudatosságuk.

Iskolai mászófalat alakítanak ki a békéscsabai Szlovák iskolában. Fotó: illusztráció

Iskolai mászófalat építenek a Szlovák iskolában

Az iskolai mászófalat az intézményen belül egy arra kijelölt külön helyiségben építik meg, szélesítve az igénybe vehető mozgásformák választékát. A mászófal L-alakban készül el, az egyik irányban 5 méter, a másik irányban pedig 3 méter falfelületen. Az egyes falfelületeken különböző nagyságú fogásokat alakítanak ki – ismertették az iskolai mászófal építésére sikeresen pályázó Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumért Alapítványnál.