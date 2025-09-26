szeptember 26., péntek

Beruházások

1 órája

Iskolafelújítási sorozat indulhat

Címkék#iskolafelújítás#terv#Kónya István

Közel 1,3 milliárd forintból újulhatnak meg iskolák Gyulán, illetve a környező településeken – közölte Facebook-oldalán Kónya István térségi tanácsnok, a város alpolgármestere. Mint kifejtette, az iskolafelújítási tervek szinte teljesen elkészültek.

Papp Gábor

– Fontos egyeztetést tartottunk a Gyulai Tankerületi Központban – emelte ki az iskolafelújításokkal kapcsolatban Kónya István. 

Az iskolafelújítási tervek elkészültek
Az iskolafelújításokhoz az engedélyezési eljárás hamarosan elkezdődhet. Fotó: Kónya István/Facebook

Az iskolafelújítási tervek elkészültek

Kónya István hozzátette, a már támogatási szerződéssel rendelkező 5. számú Általános Iskola és Sportiskola, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, a Pánczél Imre EGYMI, valamint az eleki Dr. Mester György Általános Iskola, a kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola és a Lőkösházi Általános Iskola felújítási terveit tekintették meg, beszélték át a tervezővel, az érintett iskolák igazgatóival, a tankerület vezetésével, polgármesterekkel és a szakértőkkel. Kitért arra, hogy az iskolafelújítási tervek szinte teljesen elkészültek, így az engedélyezési eljárás hamarosan elkezdődhet.

Közel 1,3 milliárd forintból újulnak meg az intézmények

Gyulán a Lila suli felújítására több mint 720 millió, a Pánczél iskolára 200 millió, az alapfokú művészeti iskolára 100 millió forintot nyertünk, míg Eleken és Lőkösházán 90-90 millió, Kétegyházán pedig 70 millió forintot tudnak iskolafejlesztésre fordítani.

 

 

