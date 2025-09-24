Kemény döntés született: kivontak a forgalomból egy injekciót

Jól látható, fehér, pelyhes részecskéket talált a Sugammadex Amomed 100 mg/ml injekciós oldat SX2403B gyártási számú tételének ampulláiban a gyógyszer gyártója. A minőségi hibát jelezték az illetékes hatóságnak, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak, mely meghozta a döntést: a szóban forgó tételek forgalomból kivonását-, visszahívását rendelte el.

Az injekció egyes tételeit kivonták a forgalomból

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ indoklása szerint, a hozzájuk augusztus 14-én beérkezett levelével az AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH a megnevezett gyógyszer adott gyártási számú tételének a forgalomból történő kivonását kérelmezte elővigyázatossági intézkedésként.

Indokként azt írták, hogy jól látható, fehér, pelyhes részecskéket találtak az injekciós oldat egyes ampulláiban. Az NNGYK pár nappal később hivatalból eljárást indított. Megállapították, hogy a Sugammadex Amomed 100 mg/ml oldatos injekció (EU/1/22/1708/001) elnevezésű gyógyszer SX2403B gyártási számú tétele minőségi hibával érintett, így a tétel forgalomból történő kivonásáról, és az egészségügyi szolgáltatóktól történő visszagyűjtéséről döntöttek.

