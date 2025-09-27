Ennyi volt, vége az ingyenes parkolásnak Békéscsaba belvárosában

A Körös Hotel kiszolgált, évtizedek óta üresen álló épületét pár éve bontották le a Kossuth téren, és az állami tulajdonban lévő területet megkapta ingyenesen a békéscsabai önkormányzat. Így immár közterületként szolgál, és az önkormányzatnak komoly tervei vannak vele, parkot alakítana ki. A találékony autósok is felfedezték ezt a területet az elmúlt hónapokban, és itt tették le a járgányaikat, díjfizetés nélkül. Így volt lényegében ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában.

Megszűnt az ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában, karókat tűztek ki. Fotó: Licska Balázs

Bírságot kaphatnak, akik fűre parkolnak

A békéscsabai városi közgyűlés korábban hozott egy döntést, miszerint bírságra számíthatnak azok az autósok, akik zöldterületen teszik le a járgányaikat, azaz fűre parkolnak, hogy elkerülhessék a díjfizetést. Ilyen zöldterületek vannak szerte a belvárosban, a piactól a Hunyadi térig, a listára azonban nem került fel a Kossuth tér. A Körös Hotel volt helyén megálló autósok tehát találtak egy rést a pajzson, hivatalosan nem szegtek meg semmilyen szabályt.

Ennyi volt az ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában

Szarvas Péter polgármester korábban beszélt arról, hogy karókat tűznek ki a Kossuth téren, így akadályozzák meg, hogy az autósok ráhajthassanak a Körös Hotel volt helyére. Ezt a munkát el is végezték a minap a városgazdálkodási kft. szakemberei, méterenként helyeztek ki karókat a társasház felőli oldalon, ahol nincs magas padka. Nem ez az egyetlen helyszín egyébként a városban, ahol ezzel a mondhatni bevált módszerrel, karókkal igyekeznek védeni a zöldterületeket az autósoktól.

Pár hónappal ezelőtt növelték a parkolási díjakat

A parkolási díjakat egyébként Békéscsaba belvárosában a közelmúltban, július 1-jével emelték meg:

a kiemelt övezetben 560 forintot,

a normál övezetben 510 forintot

kell fizetniük az autósoknak egy órányi parkolásért.