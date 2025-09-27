szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

20°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karókat tettek ki

1 órája

Ennyi volt, vége az ingyenes parkolásnak Békéscsaba belvárosában

Címkék#Körös Hotel#autósok#parkolás#munkálatok#önkormányzat#bírság

Előkerültek a szerszámok, közte a vízmérték és a kalapács, komoly munkálatok folytak a Körös Hotel egykori helyén. Ezzel megszűnt az ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában.

Licska Balázs

A Körös Hotel kiszolgált, évtizedek óta üresen álló épületét pár éve bontották le a Kossuth téren, és az állami tulajdonban lévő területet megkapta ingyenesen a békéscsabai önkormányzat. Így immár közterületként szolgál, és az önkormányzatnak komoly tervei vannak vele, parkot alakítana ki. A találékony autósok is felfedezték ezt a területet az elmúlt hónapokban, és itt tették le a járgányaikat, díjfizetés nélkül. Így volt lényegében ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában.  

Ennyi volt az ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában
Megszűnt az ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában, karókat tűztek ki. Fotó: Licska Balázs

Bírságot kaphatnak, akik fűre parkolnak

A békéscsabai városi közgyűlés korábban hozott egy döntést, miszerint bírságra számíthatnak azok az autósok, akik zöldterületen teszik le a járgányaikat, azaz fűre parkolnak, hogy elkerülhessék a díjfizetést. Ilyen zöldterületek vannak szerte a belvárosban, a piactól a Hunyadi térig, a listára azonban nem került fel a Kossuth tér. A Körös Hotel volt helyén megálló autósok tehát találtak egy rést a pajzson, hivatalosan nem szegtek meg semmilyen szabályt.

Ennyi volt az ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában

Szarvas Péter polgármester korábban beszélt arról, hogy karókat tűznek ki a Kossuth téren, így akadályozzák meg, hogy az autósok ráhajthassanak a Körös Hotel volt helyére. Ezt a munkát el is végezték a minap a városgazdálkodási kft. szakemberei, méterenként helyeztek ki karókat a társasház felőli oldalon, ahol nincs magas padka. Nem ez az egyetlen helyszín egyébként a városban, ahol ezzel a mondhatni bevált módszerrel, karókkal igyekeznek védeni a zöldterületeket az autósoktól.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Pár hónappal ezelőtt növelték a parkolási díjakat

A parkolási díjakat egyébként Békéscsaba belvárosában a közelmúltban, július 1-jével emelték meg:

  • a kiemelt övezetben 560 forintot,
  • a normál övezetben 510 forintot

kell fizetniük az autósoknak egy órányi parkolásért. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu