Csorvás
1 órája
Nem él az ingatlanvásárlás lehetőségével az önkormányzat
A MR Lakásalap Nonprofit Kft. öt csorvási ingatlan tulajdonjogának átruházására tett eladási árajánlatot a csorvási önkormányzatnak.
A Hunyadi János, a József Attila, az Arany János, az Árpád és a Gremsperger József utcai ingatlanok összesen több mint 30 millió forintba kerülnek, mindegyik felújításra szorulna, az önkormányzatnak azonban ennek megvásárlására nincs forrása.
Így az önkormányzat nem él az ingatlanvásárlás lehetőségével.
