Csorvás

2 órája

Nem él az ingatlanvásárlás lehetőségével az önkormányzat

Címkék#ingatlan#árajánlat#önkormányzat

A MR Lakásalap Nonprofit Kft. öt csorvási ingatlan tulajdonjogának átruházására tett eladási árajánlatot a csorvási önkormányzatnak.

Gajdács Pál

A Hunyadi János, a József Attila, az Arany János, az Árpád és a Gremsperger József utcai ingatlanok összesen több mint 30 millió forintba kerülnek, mindegyik felújításra szorulna, az önkormányzatnak azonban ennek megvásárlására nincs forrása.

Így az önkormányzat nem él az ingatlanvásárlás lehetőségével.

 

 

