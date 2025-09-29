Nem él az ingatlanvásárlás lehetőségével az önkormányzat

A Hunyadi János, a József Attila, az Arany János, az Árpád és a Gremsperger József utcai ingatlanok összesen több mint 30 millió forintba kerülnek, mindegyik felújításra szorulna, az önkormányzatnak azonban ennek megvásárlására nincs forrása.

Így az önkormányzat nem él az ingatlanvásárlás lehetőségével.