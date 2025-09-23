1 órája
Tragikusan fiatalon elhunyt az idősek otthona vezetője
Tragikus fiatalon elhunyt az idősek otthona vezetője. A szakember már 18 évesen ápolóként dolgozott a kórházban, majd a szociális területen is sokat tett, 2015-től dolgozott az idősek otthona vezetőjeként.
Dolozim Emese, a Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona vezetője tragikusan fiatalon, 55 évesen elhunyt.
Az idősek otthona vezetője egész életét mások segítésének szentelte
Dolozim Emese egész szakmai életútját mások megsegítésének szentelte. Már 18 évesen ápolóként, majd szakápolóként dolgozott a gyulai kórházban, majd 1998-ban csatlakozott a Budapest-családhoz. Kezdetben vezető ápolóként, majd 2015-től intézményvezetőként szolgálta az időseket a Gyulai Idősek Otthonában. A fővárosért végzett 27 évnyi munkája során valóságos legendává vált a szakmában – írta Facebook-oldalán Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. – Elhivatottsága, a munka iránti alázata példa mindannyiunk számára és nagyon fog hiányozni. Dolozim Emesét a Fővárosi Önkormányzat saját halottjának tekinti.