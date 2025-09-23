szeptember 23., kedd

Tekla névnap

27°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Tragikusan fiatalon elhunyt az idősek otthona vezetője

Címkék#Dolozim Emese#Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona#alázat#életút#gyász

Tragikus fiatalon elhunyt az idősek otthona vezetője. A szakember már 18 évesen ápolóként dolgozott a kórházban, majd a szociális területen is sokat tett, 2015-től dolgozott az idősek otthona vezetőjeként.

Papp Gábor

Dolozim Emese, a Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona vezetője tragikusan fiatalon, 55 évesen elhunyt. 

Meghalt azi Idősek otthona vezetője, Dolozim Emese
Dolozim Emese 55 évesen hunyt el.

Az idősek otthona vezetője egész életét mások segítésének szentelte

Dolozim Emese egész szakmai életútját mások megsegítésének szentelte. Már 18 évesen ápolóként, majd szakápolóként dolgozott a gyulai kórházban, majd 1998-ban csatlakozott a Budapest-családhoz. Kezdetben vezető ápolóként, majd 2015-től intézményvezetőként szolgálta az időseket a Gyulai Idősek Otthonában. A fővárosért végzett 27 évnyi munkája során valóságos legendává vált a szakmában – írta Facebook-oldalán Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. – Elhivatottsága, a munka iránti alázata példa mindannyiunk számára és nagyon fog hiányozni. Dolozim Emesét a Fővárosi Önkormányzat saját halottjának tekinti.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu