Egy házaspár mentette meg a szerencsétlenül járt idős férfi életét

A történetet a szarvasi Géczi Katalin osztotta meg a Beol.hu-val. Mint mesélte, férjével Géczi Lászlóval éppen hazafelé tartottak augusztus 26-án kora este, amikor a Liszt Ferenc utca és a Szentesi út között megpillantottak egy idős, 70 év körüli férfit a földön, aki a biciklije mellett feküdt mozdulatlanul.

Egy házaspár mentette meg az idős férfi életét, aki a kerékpárjával szenvedett balesetet Szarvason. Fotó: illusztráció

A házaspár rögtön a férfi segítségére sietett: bár nem merték megmozdítani, de azonnal hívták a 112-t, így pillanatok alatt kiérkeztek a rendőrök és a mentők is a helyszínre. Géczi Katalin hozzátette, később az interneten érdeklődött a férfi hogyléte felől.

Mint kiderült, az eséstől szerencsére nem esett komolyabb baja, csak kisebb sérüléseket szenvedett, így az otthonában lábadozhatott.