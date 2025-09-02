szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

30°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemes tett

54 perce

Egy házaspár mentette meg a szerencsétlenül járt idős férfi életét

Címkék#segítség#történet#Géczi Katalin#idős férfi#kerékpár#baleset

Hatalmas lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot nemrégiben egy házaspár. Hazafelé tartva egy idős férfit vettek észre az út szélén, aki elesett a kerékpárjával és mozdulatlanul feküdt.

Vincze Attila

A történetet a szarvasi Géczi Katalin osztotta meg a Beol.hu-val. Mint mesélte, férjével Géczi Lászlóval éppen hazafelé tartottak augusztus 26-án kora este, amikor a Liszt Ferenc utca és a Szentesi út között megpillantottak egy idős, 70 év körüli férfit a földön, aki a biciklije mellett feküdt mozdulatlanul.

Photo,Of,Car,And,Bicycle,On,The,Road,,The,Concept
Egy házaspár mentette meg az idős férfi életét, aki a kerékpárjával szenvedett balesetet Szarvason. Fotó: illusztráció

A házaspár rögtön a férfi segítségére sietett: bár nem merték megmozdítani, de azonnal hívták a 112-t, így pillanatok alatt kiérkeztek a rendőrök és a mentők is a helyszínre. Géczi Katalin hozzátette, később az interneten érdeklődött a férfi hogyléte felől.

Mint kiderült, az eséstől szerencsére nem esett komolyabb baja, csak kisebb sérüléseket szenvedett, így az otthonában lábadozhatott.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu