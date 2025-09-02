1 órája
Egy házaspár mentette meg a szerencsétlenül járt idős férfi életét
Hatalmas lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot nemrégiben egy házaspár. Hazafelé tartva egy idős férfit vettek észre az út szélén, aki elesett a kerékpárjával és mozdulatlanul feküdt.
A történetet a szarvasi Géczi Katalin osztotta meg a Beol.hu-val. Mint mesélte, férjével Géczi Lászlóval éppen hazafelé tartottak augusztus 26-án kora este, amikor a Liszt Ferenc utca és a Szentesi út között megpillantottak egy idős, 70 év körüli férfit a földön, aki a biciklije mellett feküdt mozdulatlanul.
A házaspár rögtön a férfi segítségére sietett: bár nem merték megmozdítani, de azonnal hívták a 112-t, így pillanatok alatt kiérkeztek a rendőrök és a mentők is a helyszínre. Géczi Katalin hozzátette, később az interneten érdeklődött a férfi hogyléte felől.
Mint kiderült, az eséstől szerencsére nem esett komolyabb baja, csak kisebb sérüléseket szenvedett, így az otthonában lábadozhatott.
