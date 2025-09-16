Szelektív botrány a városban, elegük lett a közüzemi cégnél

Felhívták a figyelmet arra, hogy a szelektív szigetek a lakosságnak, a lakótelepen élőknek, háztartási mennyiségek elhelyezésére szolgálnak. Nagyobb mennyiséget térítés mentesen átvesznek a Kígyósi úti hulladékudvarban – olvasható a bejegyzésben.

Botrányos állapotokat hagynak a piacnál. Fotó: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft./Facebook

Fontos továbbá, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe csak az oda való szemetet tegyék, vagyis kizárólag csomagolási hulladékot dobjanak bele.

Ne dobjanak bele, illetve mellé például cementes zsákot, építési törmeléket vagy bútorokat. Ezek szintén leadhatók a hulladékudvarban.