53 perce
Szelektív botrány a városban, elegük lett a közüzemi cégnél
Egyre többször áldatlan állapotban találják a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai a piac melletti hulladékgyűjtő szigeteket – erről a cég számolt be Facebook-oldalán.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a szelektív szigetek a lakosságnak, a lakótelepen élőknek, háztartási mennyiségek elhelyezésére szolgálnak. Nagyobb mennyiséget térítés mentesen átvesznek a Kígyósi úti hulladékudvarban – olvasható a bejegyzésben.
Fontos továbbá, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe csak az oda való szemetet tegyék, vagyis kizárólag csomagolási hulladékot dobjanak bele.
Ne dobjanak bele, illetve mellé például cementes zsákot, építési törmeléket vagy bútorokat. Ezek szintén leadhatók a hulladékudvarban.
