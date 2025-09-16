szeptember 16., kedd

Edit névnap

20°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hulladék

53 perce

Szelektív botrány a városban, elegük lett a közüzemi cégnél

Címkék#Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft#szemét#lakosság#figyelem

Egyre többször áldatlan állapotban találják a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai a piac melletti hulladékgyűjtő szigeteket – erről a cég számolt be Facebook-oldalán.

Papp Gábor

Felhívták a figyelmet arra, hogy a szelektív szigetek a lakosságnak, a lakótelepen élőknek, háztartási mennyiségek elhelyezésére szolgálnak. Nagyobb mennyiséget térítés mentesen átvesznek a Kígyósi úti hulladékudvarban – olvasható a bejegyzésben.

Botrányos állapotokat hagynak a piacnál. Fotó: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft./Facebook

Fontos továbbá, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe csak az oda való szemetet tegyék, vagyis kizárólag csomagolási hulladékot dobjanak bele.

Ne dobjanak bele, illetve mellé például cementes zsákot, építési törmeléket vagy bútorokat. Ezek szintén leadhatók a hulladékudvarban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu