Itt a válasz, kinek a költsége, ha cserélni kell a tönkrement kukát

Új szabályok jönnek a lakossági szemétszállításban, módosulnak ugyanis október 1-jétől az általános szerződési feltételek (ÁSZF). A Feol.hu cikke szerint ezeket immár postázza is a MOHU, miközben a teljes dokumentum elérhető a honlapján. Az ÁFSZ rendelkezik arról is, hogy a hulladékgyűjtő edény cseréje kinek a felelőssége, ha tönkrement a kuka. Mindez nagy felháborodást váltott ki a Beol.hu Facebook-oldalán, a témához többen hozzászóltak.

Utánajártunk, kinek a felelőssége a tönkrement hulladékgyűjtő edény cseréje. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Hulladékgyűjtő edény cseréje: az ügyfél fizet, ha hibázott

Szólni kellene a kukásoknak, hogy normálisan tegyék le a kukát – írta egy kommentelő, akik szerint a szemétszállító cég munkatársai dobálóznak a hulladékgyűjtő edényekkel. Más is panaszkodott, hogy a házból lehet hallani, ahogy koppan a földön a kuka, volt, hogy az árokból kellett kiszednie. Ugyancsak mások felelevenítették, hogy miként törték le állításuk szerint a kukások a kuka fedelét, és hogy az utcában immár nincs olyan kuka, amely ne lenne sérült. Voltak, akik amiatt emeltek szót, hogy két házzal arrébb szokta megtalálni a hulladékgyűjtő edényét, illetve, hogy az út közepén felejtik a kukások, nem teszik vissza oda, ahova kitették.

Be kell menni az ügyfélszolgálatra, és akkor ott segítenek

Voltak, akik jelezték a háborgóknak, hogy ha sérült, tönkrement a kuka, akkor azt be kell vinni a Tappe Kft. ügyfélszolgálatára – Békéscsabára, a Kinizsi utcába –, és hogy ott ingyenesen kicserélik.

Fizetnie kell az ügyfélnek, ha ő hibázott

Az általános szerződési feltételek rendelkeznek arról, hogy kinek kell kicserélni, kijavítani ha megsérült, ha tönkrement a kuka.