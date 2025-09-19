3 órája
Itt a válasz, kinek a költsége, ha cserélni kell a tönkrement kukát
Új szabályok jönnek a szemétszállításban, és immár nyilvános is, hogy milyen változások várhatók október 1-jétől az általános szerződési feltételekben. Ez alapján a Beol.hu többek között megnézte azt is, hogy a hulladékgyűjtő edény cseréje kinek a felelőssége, ha tönkrement a kuka. Néhány változás Békéscsaba lakosságát is felháborította, többen a Beol.hu Facebook-oldalán fejtették ki tapasztalataikat.
Új szabályok jönnek a lakossági szemétszállításban, módosulnak ugyanis október 1-jétől az általános szerződési feltételek (ÁSZF). A Feol.hu cikke szerint ezeket immár postázza is a MOHU, miközben a teljes dokumentum elérhető a honlapján. Az ÁFSZ rendelkezik arról is, hogy a hulladékgyűjtő edény cseréje kinek a felelőssége, ha tönkrement a kuka. Mindez nagy felháborodást váltott ki a Beol.hu Facebook-oldalán, a témához többen hozzászóltak.
Hulladékgyűjtő edény cseréje: az ügyfél fizet, ha hibázott
Szólni kellene a kukásoknak, hogy normálisan tegyék le a kukát – írta egy kommentelő, akik szerint a szemétszállító cég munkatársai dobálóznak a hulladékgyűjtő edényekkel. Más is panaszkodott, hogy a házból lehet hallani, ahogy koppan a földön a kuka, volt, hogy az árokból kellett kiszednie. Ugyancsak mások felelevenítették, hogy miként törték le állításuk szerint a kukások a kuka fedelét, és hogy az utcában immár nincs olyan kuka, amely ne lenne sérült. Voltak, akik amiatt emeltek szót, hogy két házzal arrébb szokta megtalálni a hulladékgyűjtő edényét, illetve, hogy az út közepén felejtik a kukások, nem teszik vissza oda, ahova kitették.
Be kell menni az ügyfélszolgálatra, és akkor ott segítenek
Voltak, akik jelezték a háborgóknak, hogy ha sérült, tönkrement a kuka, akkor azt be kell vinni a Tappe Kft. ügyfélszolgálatára – Békéscsabára, a Kinizsi utcába –, és hogy ott ingyenesen kicserélik.
Fizetnie kell az ügyfélnek, ha ő hibázott
Az általános szerződési feltételek rendelkeznek arról, hogy kinek kell kicserélni, kijavítani ha megsérült, ha tönkrement a kuka.
- Ha bizonyítható, hogy a hulladékgyűjtő edény a szemétszállító cég munkatársai miatt ment tönkre – letört a fedél, kitört a kerék –, akkor azt a cégnek kell megjavíttatnia, ha pedig a javítás nem lehetséges, akkor ingyenesen kicserélnie. De az ügyfél is kicserélheti egy szabványnak megfelelőre a sérült kukát, és akkor az ellenértékét megtéríti a cég.
- Ha viszont nem a szemétszállító cég a felelős azért, hogy tönkrement a kuka, akkor azt az ügyfélnek 8 napon belül saját költségén kell megjavíttatnia, pótolnia. Hasonló a helyzet természetes elhasználódás esetében. Természetes elhasználódásról van szó, ha a kuka úgy törik vagy válik használhatatlanná, hogy azt az ügyfél több mint öt éve szerezte be, a kukát több mint öt éve gyártották.
