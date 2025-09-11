Ne hagyd ki! Életet menthet ez a védőoltás

HPV elleni védőoltás: még van időtök jelentkezni.

A HPV elleni védőoltás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, megmentheti gyermekünk életét. Fotó: Illusztráció: Mediaworks

Ne hagyd ki! Meghosszabbították a HPV elleni védőoltás határidejét

A Mályvavirág Alapítvány felhívja a figyelmet, hogy szeptember 18-ig a 7. osztályos diákok számára ingyenesen elérhető a HPV-oltás, amely a méhnyakrák és más daganatok megelőzését szolgálja.

Nagy tüzek nyomában Békésben

Az elmúlt években több súlyos tűzeset rázta meg Békés vármegyét, ahol raktárak és nagyobb területek kaptak lángra, ezek oltása komoly erőket mozgatott meg.

A hétfői Békés megyei tűzhöz számos városból érkeztek tűzoltók, a lángok hatalmas területen pusztítottak Mezőhegyesen. Forrás: Katasztrófavédelem

Menekült a rendőrök elől az ittas sofőr

Békéscsabán egy férfi ittas állapotban ült volán mögé, majd a rendőrök elől próbált elhajtani, ami jelentős rendőri intézkedést vont maga után.

Vita a Wenckheim-kastély körül

Hódmezővásárhely polgármestere újra pályázik a szabadkígyósi Wenckheim-kastély fenntartására, amit a helyiek és a Fidesz-KDNP képviselői élesen bírálnak, mondván: a városnak inkább a helyi problémákkal kellene törődnie, nem a 70 km-re lévő kastéllyal.

Kiakadtak a vásárhelyi Fideszesek azon, hogy a Márki-Zay Péter vezette önkormányzat újra pályázik a szabadkígyósi Wenckheim-kastély fenntartására. Fotó: MW-archív

Elvitte az aszály a kukoricát

Békés vármegyében idén a gazdák nagy része nem aratja le a kukoricát, mert az aszály és az erős UV-sugárzás miatt szinte semmi nem termett, az öntözés pedig olyan költséges volt, hogy sokan inkább felhagynak a termesztéssel.

Az aszály tönkretette a kukoricatermést Békés vármegyében. Fotó: Illusztráció

Éjszakába nyúló katona‐gyakorlat

Békéscsabán, Fürjes környékén szeptember 22-24 között a Honvédség tart kiképzést, napközben és este is, emiatt nőni fog a forgalom, és éles zajokra is lehet számítani.

Nagy lesz a forgalom Fürjesnél, nemcsak nappal, hanem éjjel is. Fotó: MW

Új helyen a Sütőker Békéscsabán

A Sütőker békéscsabai mintaboltja a JYSK parkolójába költözött, ahol továbbra is friss kovászos kenyereket, kakaós csigákat és sajtos rudakat kínálnak a vásárlóknak.