Ne hagyd ki! Életet menthet ez a védőoltás

HPV elleni védőoltás: még van időtök jelentkezni.
Ne hagyd ki! Meghosszabbították a HPV elleni védőoltás határidejét
A Mályvavirág Alapítvány felhívja a figyelmet, hogy szeptember 18-ig a 7. osztályos diákok számára ingyenesen elérhető a HPV-oltás, amely a méhnyakrák és más daganatok megelőzését szolgálja.
Nagy tüzek nyomában Békésben
Az elmúlt években több súlyos tűzeset rázta meg Békés vármegyét, ahol raktárak és nagyobb területek kaptak lángra, ezek oltása komoly erőket mozgatott meg.
Menekült a rendőrök elől az ittas sofőr
Békéscsabán egy férfi ittas állapotban ült volán mögé, majd a rendőrök elől próbált elhajtani, ami jelentős rendőri intézkedést vont maga után.
Vita a Wenckheim-kastély körül
Hódmezővásárhely polgármestere újra pályázik a szabadkígyósi Wenckheim-kastély fenntartására, amit a helyiek és a Fidesz-KDNP képviselői élesen bírálnak, mondván: a városnak inkább a helyi problémákkal kellene törődnie, nem a 70 km-re lévő kastéllyal.
Elvitte az aszály a kukoricát
Békés vármegyében idén a gazdák nagy része nem aratja le a kukoricát, mert az aszály és az erős UV-sugárzás miatt szinte semmi nem termett, az öntözés pedig olyan költséges volt, hogy sokan inkább felhagynak a termesztéssel.
Éjszakába nyúló katona‐gyakorlat
Békéscsabán, Fürjes környékén szeptember 22-24 között a Honvédség tart kiképzést, napközben és este is, emiatt nőni fog a forgalom, és éles zajokra is lehet számítani.
Új helyen a Sütőker Békéscsabán
A Sütőker békéscsabai mintaboltja a JYSK parkolójába költözött, ahol továbbra is friss kovászos kenyereket, kakaós csigákat és sajtos rudakat kínálnak a vásárlóknak.