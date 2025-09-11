Ez az egyszerű szúrás megmentheti lányod, fiad életét – ne késs le a határidőről!

Ne feledd, meg kell hozni a jó döntést, addig is jó hír: a határidőt meghosszabbították! A HPV elleni védőoltás igénylő nyilatkozat leadásának a dátuma, fontos nap. Szeptember 18-ig meghosszabbította a térítésmentesen igényelhető, HPV elleni védőoltás beleegyező nyilatkozatának szeptember 12-i leadási határidejét a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Az iskolák tehát szeptember 18-ig várják a szülők írásos nyilatkozatát, amellyel kérhetik gyermekük számára a térítésmentes humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást, amely 7. osztályos lányoknak és fiúknak egyaránt elérhető. Az oltást az iskolaorvos két adagban, 6 hónap különbséggel adja be a felkarba. A teljes védelemhez mindkét adag beadása szükséges.

A HPV elleni védőoltás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, megmenheti gyermekünk életét. Fotó: Illusztráció: Mediaworks

A HPV elleni védőoltás szeptember 18-ig igényelhető

A Mályvavirág Alapítvány a HPV megelőzéséért, a nőgyógyászati daganattal érintettekért dolgozik, a civil közösség Orosházi Mályvavirág Pontjának a vezetője, Farkas Attiláné fáradhatatlan és érintett a témában. A a méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a megelőzésért rengeteg tesz, saját életeseményét, a betegséggel való sikeres küzdelmét is felhozva példának tart előadásokat, tájékoztatókat. Őt kérdeztük, mit ajánl azoknak a szülőknek, tétovázó fiataloknak, akiknek karnyújtásnyira van a lehetőség és a dátum.

– Nagyon fontos, hogy kiktől hallanak tájékoztatást a szülők és gyerekek, mennyire hitelesek ezek a források. A napokban azt hallottam, a szülők egymást riogatják a lehetséges mellékhatásokkal az egyik iskolában, továbbá az oltástagadók hangja ilyenkor felerősödik. A Mályvavirág Alapítvány egész évben oktat, kampányol ebben a témában, én magam is járok Orosházán a Vörösmarty iskolába a 6. osztályosokhoz, ahol még időben hallanak a HPV vírusról. Nagyon komolyan lehet a diákokkal erről a témáról beszélgetni, hangsúlyozom, nem előadást tartok, kötetlenebbül hatékonyabbak lehetünk.

A HPV vírus, a HPV elleni védőoltás témájában Farkas Attiláné a fiatalok körében tart interaktív előadásokat. Fotó: Beol.hu

A HPV vírusról, a betegségről nem lehet eleget beszélni

– A szülőkhöz pedig eljuttatom az osztályfőnökök segítségével a tudnivalókat. Tavaly sikerült becsatlakoznunk a szülői értekezletekbe a szintén orosházi evangélikus és református iskolákba, komoly érdeklődést tapasztaltunk. Idén ezt nem sikerült megszerveznünk – nyilatkozta a szakember.