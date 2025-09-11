szeptember 11., csütörtök

HPV vírus

1 órája

Ez az egyszerű szúrás megmentheti lányod, fiad életét – ne késs le a határidőről!

Címkék#hpv#oltás#mályvavirág alapítvány#védőoltás#gyermek

Le ne késs, ez a határidő, ez a dátum nagyon fontos, a fiatalok egészsége a tét. Meghosszabbították a határidőt, ameddig kérni lehet a HPV elleni védőoltást. Egy szakember is arra figyelmezteti a szülőket, ne tétovázzanak, hozzák meg jó döntésüket.

Csete Ilona

Ne feledd, meg kell hozni a jó döntést, addig is jó hír: a határidőt meghosszabbították! A HPV elleni védőoltás igénylő nyilatkozat leadásának a dátuma, fontos nap. Szeptember 18-ig meghosszabbította a térítésmentesen igényelhető, HPV elleni védőoltás beleegyező nyilatkozatának szeptember 12-i leadási határidejét a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Az iskolák tehát szeptember 18-ig várják a szülők írásos nyilatkozatát, amellyel kérhetik gyermekük számára a térítésmentes humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást, amely 7. osztályos lányoknak és fiúknak egyaránt elérhető. Az oltást az iskolaorvos két adagban, 6 hónap különbséggel adja be a felkarba. A teljes védelemhez mindkét adag beadása szükséges.

HPV elleni védőoltás beadása 7.osztályos lány számára gyermekorvos által
A HPV elleni védőoltás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, megmenheti gyermekünk életét. Fotó: Illusztráció: Mediaworks

A HPV elleni védőoltás szeptember 18-ig igényelhető

A Mályvavirág Alapítvány a HPV megelőzéséért, a nőgyógyászati daganattal érintettekért dolgozik, a civil közösség Orosházi Mályvavirág Pontjának a vezetője, Farkas Attiláné fáradhatatlan és érintett a témában. A a méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a megelőzésért rengeteg tesz, saját életeseményét, a betegséggel való sikeres küzdelmét is felhozva példának tart előadásokat, tájékoztatókat. Őt kérdeztük, mit ajánl azoknak a szülőknek, tétovázó fiataloknak, akiknek karnyújtásnyira van a lehetőség és a dátum.

– Nagyon fontos, hogy kiktől hallanak tájékoztatást a szülők és gyerekek, mennyire hitelesek ezek a források. A napokban azt hallottam, a szülők egymást riogatják a lehetséges mellékhatásokkal az egyik iskolában, továbbá az oltástagadók hangja ilyenkor felerősödik. A Mályvavirág Alapítvány egész évben oktat, kampányol ebben a témában, én magam is járok Orosházán a Vörösmarty iskolába a 6. osztályosokhoz, ahol még időben hallanak a HPV vírusról. Nagyon komolyan lehet a diákokkal erről a témáról beszélgetni, hangsúlyozom, nem előadást tartok, kötetlenebbül hatékonyabbak lehetünk.

Farkas Attiláné előadása a HPV elleni védőoltásról
A HPV vírus, a HPV elleni védőoltás témájában Farkas Attiláné a fiatalok körében tart interaktív előadásokat. Fotó: Beol.hu

A HPV vírusról, a betegségről nem lehet eleget beszélni

– A szülőkhöz pedig eljuttatom az osztályfőnökök segítségével a tudnivalókat. Tavaly sikerült becsatlakoznunk a szülői értekezletekbe a szintén orosházi evangélikus és református iskolákba, komoly érdeklődést tapasztaltunk. Idén ezt nem sikerült megszerveznünk – nyilatkozta a szakember.

– Ki merem jelenteni, hogy elképesztően keveset tudnak még mindig az emberek a HPV vírus témájában. Az alapítványunk pár napja online szülői értekezletet is tartott, ahol szakemberektől lehetett kérdezni, itt visszanézhető. A Mályvavirág facebook oldalán is naponta kiteszik a tévhiteket és ezek cáfolatát. 

Néhány gyakori tévhit

  • A HPV elleni védőoltás kockázatos.
  • Sokan félnek, hogy az oltás súlyos mellékhatásokat okoz, emiatt inkább nem kérik azt a gyermekük számára.
  • A gyerekeknek nincs szükségük a HPV elleni oltásra.

Tény: az oltás mellékhatásai többnyire enyhék, ritkák, ám a vírus viszont súlyos betegségekhez is vezethet. Mint minden védőoltásnak, a HPV elleni vakcinának is lehetnek átmeneti mellékhatásai, például fájdalom, bőrpír a szúrás helyén, esetleg enyhe láz. Ezek gyorsan elmúlnak, nem jelentenek komoly veszélyt.  Ezzel szemben a HPV-fertőzés következményei súlyosak lehetnek: többféle daganattípus (pl. méhnyak-, szeméremtest-, hüvely-, végbélnyílás körüli-, szájgarati- vagy hímvessződaganat) kialakulásához is hozzájárulhat.

Miért ajánlják a fiúknak is?

Sokan gondolják úgy, hogy a HPV elleni védőoltás csak a felnőtteknek fontos, hiszen a gyerekek még nem élnek szexuális életet, így nincs szükségük ilyen típusú védelemre. A vakcina annál hatékonyabb, minél fiatalabb korban adják be. A védőoltás akkor működik a legjobban, ha még a szexuális élet megkezdése előtt adják be, amikor a szervezet még nem találkozott a vírussal – érvelt a megelőzés mellett Farkas Attiláné sok más tévhitet és annak cáfolatát is felsorakoztatva. Azt is kiemelte: a humán papillomavírusnak több mint 200 típusa ismert,  ezek közül több nemcsak nőknél, hanem férfiaknál is elváltozásokhoz, akár egyes daganatok kialakulásához is vezethet. És még számos indoka van, hogy a HPV elleni védőoltást a fiúk is felvegyék. A fiúk oltásával nemcsak saját egészségüket védhetik, hanem hozzájárulnak a vírus terjedésének a visszaszorításához.

– A HPV nem más problémája, hanem mindannyiunk ügye. A megelőzés, különösen a védőoltás, biztonságot és védelmet nyújthat a jövőben – hangsúlyozta Farkas Attiláné.

 

