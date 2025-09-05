Hidd el, sisakban is menő! – az e-rolleres kupon mellé jó tanács is járt a fiataloknak

Szeptember 1-jével elkezdődött a tanév, és Békéscsaba igazi diákváros – kezdte Für Henrik, a közösségi e-rollerszolgáltatást biztosító Hopp békéscsabai franchise partnere. Hozzátette, hogy a felhasználók többsége a középiskolás fiatalok közül kerül ki, aki például a vasútállomás, a buszpályaudvar és az intézmény, esetleg a kollégium és az intézmény között közlekednek, de sokan vannak, akik a Hopp e-rollereivel mennek például edzésekre, különórákra.

Kuponokat kínáltak a békéscsabai középiskolásoknak, akik így ingyenesen felszállhatnak a Hopp közösségi e-rollerszolgáltató járgányaira. Hasznos tanácsokkal is ellátták őket. Fotó: Bencsik Ádám

Kuponokat osztott a Hopp közösségi e-rollerszolgáltató

Békéscsabán több mint 7000 középiskolás tanul, nemcsak békéscsabaiak, hanem olyanok is, akik más településekről járnak a békési vármegyeszékhelyre. Vannak köztük olyanok, akik most kerültek a településre, és így nekik újdonságot jelenhet a közösségi e-rollerszolgáltatás. Többek között nekik is igyekeztek kedvezni a szolgáltatónál azzal, hogy ingyenes kipróbálási lehetőséget biztosítanak, ezért osztottak kuponokat a Korzó téren.

Hasznos tanácsokkal is ellátták a békéscsabai fiatalokat

Für Henrik elmondta, hogy az edukáció fontosságára az elmúlt időszakban történt balesetek is ráirányították a figyelmet, megjegyezte ugyanakkor azt, hogy a Hopp e-rollereivel egyetlen baleset sem történt Békéscsabán. Tehát amellett, hogy kedvezményt kínáltak a fiataloknak, a biztonságos közlekedés érdekében hasznos tanácsokkal is ellátták őket. A kuponokon jelezték például, hogy

érdemes sisakot felvenni, abban is menő az e-rollerezés,

a járda helyett, ahol lehet, kerékpárúton kell menni,

óvatosan kell közlekedni,

célszerű lassítani, figyelni a gyalogosokra,

csak egyedül szabad az e-rollerre szállni.

A Hopp közösségi e-rollereivel nem lehet száguldozni

Kiemelte, hogy a Hopp e-rollereivel nem tudnak száguldozni a felhasználók. A maximálisan elérhető sebesség 25 kilométer/óra, azonban vannak olyan szakaszok, ahol ennél is komolyabb sebességkorlátozást vezettek be, ilyen például az Andrássy út, a Szent István tér, a Corvin utca, a piac környéke. Fontos az is: vannak no-go zónák, tehát a Hopp e-rollereivel nem tudnak behajtani a CsabaParkba vagy a Széchenyi-ligetbe, leállnak a kétkerekűek.