szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

18°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Homoktövis

2 órája

Gyomaendrőd is bemutatkozott a VIII. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon és Vásáron

Címkék#gyümölcs#békés vármegye#gyomaendrődi#VIII Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás#homoktövis

Békés vármegye is képviseltette magát a VIII. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron. A gyomaendrődiek a homoktövissel kápráztatták el a közönséget.

Szabó Tímea

Budapesten, a Vajdahunyad várában és annak hangulatos környezetében rendezték meg szeptember 12–13-án a VIII. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítást és Vásárt. A kétnapos rendezvényen az ország számos települése mutatta be azokat az értékeket, amelyeket a közfoglalkoztatási program keretében állítanak elő. Gyomaendrőd a homoktövissel aratott sikert – olvashatjuk Toldi Balázs, gyomaendrődi polgármester Facebook-oldalán.

Homoktövisből készült termékek
Az országos kiállításon a Gyomaendrőd is képviseltette magát a homoktövisből készült termékekkel Forrás: Toldi Balázs/Facebook

A kilátogatók bőséges kínálatból válogathattak: a frissen termelt zöldségekből és gyümölcsökből készült befőttek, szörpök, savanyúságok, gyümölcslevek, tejtermékek és füstölt áruk mellett számos különlegesség is helyet kapott a standokon. Igazi kuriózumnak számított a lilahagymalekvár, a kézműves meggy chutney, a tökmagolaj, a levendulával töltött dísztárgyak, a molnárkalács, valamint a kézzel készített és gravírozott ajándék-, dísz- és használati tárgyak. Emellett faragott fa, vesszőből font, hímzett és keresztszemes népművészeti termékek is színesítették a kínálatot.  

A gyomaendrődi homoktövis is ott volt a vásáron

Gyomaendrőd városa is képviseltette magát a neves eseményen. A település standján a látogatók homoktövisből készült termékeket kóstolhattak és vásárolhattak meg, amelyek nagy sikert arattak az érdeklődők körében. Örömteli dolog, hogy a közfoglalkoztatási program keretében végzett munka nemcsak helyben hasznosul, hanem országos szinten is bemutatható értékeket teremt. 

A kiállítás nemcsak a gasztronómiai és kézműves értékek felfedezésére adott lehetőséget, hanem arra is, hogy a látogatók közelebbről megismerkedjenek a közfoglalkoztatási program eredményeivel, és betekintést nyerjenek abba a sokrétű munkába, amely a magyar településeken zajlik. 

Gyomaendrőd részvétele újabb bizonyíték arra, hogy a helyi közösség kitartó munkája kézzelfogható, minőségi termékekben testesül meg, amelyek méltán keltik fel az országos közönség figyelmét. 

Nem csak Budapesten volt a napokban Közfoglalkoztatási Vásár. A Békés Vármegyei Közfoglalkoztatási és Nemzeti Értékek Kiállítása szeptember 18-án és 19-én látogatható Békéscsabán, a Szent István téren.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu