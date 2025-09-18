Gyomaendrőd is bemutatkozott a VIII. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon és Vásáron

Budapesten, a Vajdahunyad várában és annak hangulatos környezetében rendezték meg szeptember 12–13-án a VIII. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítást és Vásárt. A kétnapos rendezvényen az ország számos települése mutatta be azokat az értékeket, amelyeket a közfoglalkoztatási program keretében állítanak elő. Gyomaendrőd a homoktövissel aratott sikert – olvashatjuk Toldi Balázs, gyomaendrődi polgármester Facebook-oldalán.

Az országos kiállításon a Gyomaendrőd is képviseltette magát a homoktövisből készült termékekkel Forrás: Toldi Balázs/Facebook

A kilátogatók bőséges kínálatból válogathattak: a frissen termelt zöldségekből és gyümölcsökből készült befőttek, szörpök, savanyúságok, gyümölcslevek, tejtermékek és füstölt áruk mellett számos különlegesség is helyet kapott a standokon. Igazi kuriózumnak számított a lilahagymalekvár, a kézműves meggy chutney, a tökmagolaj, a levendulával töltött dísztárgyak, a molnárkalács, valamint a kézzel készített és gravírozott ajándék-, dísz- és használati tárgyak. Emellett faragott fa, vesszőből font, hímzett és keresztszemes népművészeti termékek is színesítették a kínálatot.

A gyomaendrődi homoktövis is ott volt a vásáron

Gyomaendrőd városa is képviseltette magát a neves eseményen. A település standján a látogatók homoktövisből készült termékeket kóstolhattak és vásárolhattak meg, amelyek nagy sikert arattak az érdeklődők körében. Örömteli dolog, hogy a közfoglalkoztatási program keretében végzett munka nemcsak helyben hasznosul, hanem országos szinten is bemutatható értékeket teremt.

A kiállítás nemcsak a gasztronómiai és kézműves értékek felfedezésére adott lehetőséget, hanem arra is, hogy a látogatók közelebbről megismerkedjenek a közfoglalkoztatási program eredményeivel, és betekintést nyerjenek abba a sokrétű munkába, amely a magyar településeken zajlik.

Gyomaendrőd részvétele újabb bizonyíték arra, hogy a helyi közösség kitartó munkája kézzelfogható, minőségi termékekben testesül meg, amelyek méltán keltik fel az országos közönség figyelmét.

Nem csak Budapesten volt a napokban Közfoglalkoztatási Vásár. A Békés Vármegyei Közfoglalkoztatási és Nemzeti Értékek Kiállítása szeptember 18-án és 19-én látogatható Békéscsabán, a Szent István téren.