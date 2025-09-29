Amerikai életérzés költözött a volt Magtár épületébe

Az már hetek óta egyértelmű volt, hogy valami készülődik a Hunyadi téren, hiszen az egykori Magtár épületénél egy ideje minden nap nagy volt a sürgés-forgás. Mint kiderült, a rendezvényházban egy új gyorsétterem nyitotta meg kapuit hétfőn délelőtt. A vendéglátóhely a Holy’s Diner nevet kapta.

Szeptember 29-én, hétfőn nyitotta meg kapuit Békéscsaba új amerikai street food étterme, a Holy’s Diner. Fotó: Beol.hu

A Holy’s Diner ezért más, mint a többi csabai étterem

A részletekről az étterem tulajdonosát, Scherber Antalt, valamint üzletvezetőjét, Surin Kittit kérdeztük. Elmondták, hogy egy olyan helyet álmodtak meg a városban, ami egy kicsit másabb, különlegesebb, mint egy hétköznapi vendéglátóhely. Kiemelték, hogy korábban csak ételkiszállítással foglalkoztak La Maffia Pizzéria néven, azonban az elmúlt másfél év során elérkezettnek látták rá az időt, hogy egy beülős helyet is nyissanak Békéscsaba belvárosában. Mint fogalmaztak, néha jó egy hagyományos magyaros étteremben is enni, de szerintük nagyon kevés olyan street food-os hely létezik a településen, ahol az ember egyedi ízvilággal, ugyanakkor kicsit exkluzív környezettel találkozik.

Gyakorlatilag a díszítésen kívül minden adott volt ahhoz, hogy létrehozzák a gengszter feelinges hangulatot. Fotó: Beol.hu

Az egykori Magtár épülete nagyon jó alapot jelentett

Megjegyezték, hogy egyébként nagy szerencséjük volt a Magtár épületével, mert gyakorlatilag a díszítésen kívül minden adott volt ahhoz, hogy létrehozzák azt a gengszter feelinges hangulatot, amit szerettek volna. Persze csináltattak néhány új bútort, illetve akadt egy-két plusz igényük is, de összességében nagyon kevés ráfordítással tudtak elindulni, még a konyha is szinte teljesen berendezett volt. Szerintük megérte az a másfél, két éves várakozás, mire rátaláltak erre a helyszínre, melyet nem titok, hogy az evangélikus egyháztól bérelnek.

Amerikai ízek a kínálatban

Az étlappal kapcsolatban hangsúlyozták, eleve egy szűkebb kínálatban gondolkoztak, mint egy klasszikus á la carte étterem esetében. Elsősorban az amerikai jellegű ízeket helyezték a középpontba.