Holdfogyatkozás

1 órája

A látvány kísérteties lesz: Békésben így tudod meg megfigyelni a vérholdat

Címkék#békés vármegye#domb#vérhold#távcső#holdfogyatkozás

Békésben is földöntúli látványban lehet része azoknak, akik vasárnap este kémlelik az eget. Mutatjuk, hogyan ne maradjunk le a teljes holdfogyatkozásról.

Augusztus végével többnyire lecsengenek a látványos csillaghullások, de az égi jelenségek kedvelői most még kicsit örülhetnek, mert jön egy igazán különleges holdfogyatkozás szeptember 7-én.

Vörös színbenben pompázik a Hold a szeptemberi holdfogyatkozásnál
Teljes holdfogyatkozás, úgynevezett vérhold lesz látható Békés vármegye felett is. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Miért különleges a mostani holdfogyatkozás?

A vasárnap estét kísérteties látvány teszi felejthetetlenné: teljes holdfogyatkozás, úgynevezett vérhold lesz látható Magyarország felett. A Hold vörös színben látszik majd, ami persze megszokott holdkelte, holdnyugta idején, most azonban nem fog világosabbá válni, amint emelkedik. A különleges színt a Föld légköre okozza. A napfény a légkörön áthaladva megtörik és szétszóródik, így jut el a Hold felszínére. Emiatt tűnik majd vöröses-barnás árnyalatúnak a fogyatkozás idején. Ugyanez a jelenség festi vörösre a naplementét is. 

Mikor kezdődik az égi jelenség?

Az ország keleti részén néhány perccel hamarabb, nyugaton valamivel később válik láthatóvá a holdfogyatkozás, de gyakorlatilag az egész országban megfigyelhető lesz, ha az időjárás engedi. A Hold már úgy fog felkelni, hogy a részleges fázis vége felé jár, vagyis olyan lesz, mintha sarlóként bukkanna fel a horizonton. A napnyugta szinte egy időben zajlik majd a holdkeltével, így ennek megfigyeléséhez teljesen tiszta légkörre lesz szükség.

A naplemente után felkelő Hold már részleges fogyatkozásban lesz. Budapesten a teljes szakasz 19:31-kor kezdődik, 20:12-kor tetőzik, és 20:53-ig tart. Ez azt jelenti, hogy a Hold összesen 82 percen keresztül a Föld árnyékában marad. A részleges fogyatkozás egészen 21:57-ig megfigyelhető, majd a félárnyék is lassan eltűnik. Az ország keleti részén néhány perccel korábban, nyugaton kissé később lesz követhető a jelenség. A teljes holdfogyatkozás Békés vármegyében és az ország keleti részén néhány perccel korábban, nyugaton kissé később lesz követhető – írja a szoljon.hu.

Hol és hogyan nézzük a holdfogyatkozást Békésben?

Az eseményt bárki figyelemmel kísérheti, szabad szemmel, távcső nélkül élvezhető igazán a látvány, de természetesen kisebb teleszkóppal, akár kétcsövű látcsővel is érdemes lehet kémlelni a fogyatkozást. 

Ahogy a legtöbb égi jelenség megfigyelésénél, úgy a vasárnapi holdfogyatkozás esetében is fontos, hogy a városi fények jelentősen rontják az élményt. A vérhold és a holdfogyatkozás megfigyeléséhez érdemes olyan helyet választani, ahol sötétebb az égbolt. A szakemberek azt tanácsolják, hogy olyan helyet válasszunk, ahol semmi nem takarja az eget, azaz sem fák, sem épületek, sem bokrok nem akadályozzák a kilátást. Fontos, hogy jó keleti horizontú helyet keressünk, mert ebből az irányból fog feljönni a Hold.

A keleti irány megtalálása nem mindig egyszerű, de vasárnap este szerencsés helyzetben leszünk. Pont a lenyugvó nappal szemben lévő oldalt kell megtalálnunk. A Békés vármegyében élőknek Románia felé kell tekinteniük. Mivel az egész vármegye síkság, ezért lehetetlen magasabb domborzati helyet találni. Szerencsénkre Békéscsabán több domb is található, illetve a körgát is megfelelő lehet a holdfogyatkozás és a vérhold megfigyeléséhez. Tökéletes választás lehet még a repülőhíd, az Erzsébet-híd vagy éppen a Szarvasi úti felüljáró is.

Nemcsak a magaslatok, hanem a puszták is alkalmasak lehetnek az égi jelenség kémleléséhez. Kollégáink a nyári csillaghullást például Bélmegyeren lesték meg. Akik pedig szakértők társaságában élveznék a vérholdat, azoknak érdemes kilátogatni a nagyszénási Mira Csillagászati Egyesülethez.

 

 

