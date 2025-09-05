1 órája
A látvány kísérteties lesz: Békésben így tudod meg megfigyelni a vérholdat
Békésben is földöntúli látványban lehet része azoknak, akik vasárnap este kémlelik az eget. Mutatjuk, hogyan ne maradjunk le a teljes holdfogyatkozásról.
Augusztus végével többnyire lecsengenek a látványos csillaghullások, de az égi jelenségek kedvelői most még kicsit örülhetnek, mert jön egy igazán különleges holdfogyatkozás szeptember 7-én.
Miért különleges a mostani holdfogyatkozás?
A vasárnap estét kísérteties látvány teszi felejthetetlenné: teljes holdfogyatkozás, úgynevezett vérhold lesz látható Magyarország felett. A Hold vörös színben látszik majd, ami persze megszokott holdkelte, holdnyugta idején, most azonban nem fog világosabbá válni, amint emelkedik. A különleges színt a Föld légköre okozza. A napfény a légkörön áthaladva megtörik és szétszóródik, így jut el a Hold felszínére. Emiatt tűnik majd vöröses-barnás árnyalatúnak a fogyatkozás idején. Ugyanez a jelenség festi vörösre a naplementét is.
Mikor kezdődik az égi jelenség?
Az ország keleti részén néhány perccel hamarabb, nyugaton valamivel később válik láthatóvá a holdfogyatkozás, de gyakorlatilag az egész országban megfigyelhető lesz, ha az időjárás engedi. A Hold már úgy fog felkelni, hogy a részleges fázis vége felé jár, vagyis olyan lesz, mintha sarlóként bukkanna fel a horizonton. A napnyugta szinte egy időben zajlik majd a holdkeltével, így ennek megfigyeléséhez teljesen tiszta légkörre lesz szükség.
A naplemente után felkelő Hold már részleges fogyatkozásban lesz. Budapesten a teljes szakasz 19:31-kor kezdődik, 20:12-kor tetőzik, és 20:53-ig tart. Ez azt jelenti, hogy a Hold összesen 82 percen keresztül a Föld árnyékában marad. A részleges fogyatkozás egészen 21:57-ig megfigyelhető, majd a félárnyék is lassan eltűnik. Az ország keleti részén néhány perccel korábban, nyugaton kissé később lesz követhető a jelenség. A teljes holdfogyatkozás Békés vármegyében és az ország keleti részén néhány perccel korábban, nyugaton kissé később lesz követhető – írja a szoljon.hu.
Hol és hogyan nézzük a holdfogyatkozást Békésben?
Az eseményt bárki figyelemmel kísérheti, szabad szemmel, távcső nélkül élvezhető igazán a látvány, de természetesen kisebb teleszkóppal, akár kétcsövű látcsővel is érdemes lehet kémlelni a fogyatkozást.
Ahogy a legtöbb égi jelenség megfigyelésénél, úgy a vasárnapi holdfogyatkozás esetében is fontos, hogy a városi fények jelentősen rontják az élményt. A vérhold és a holdfogyatkozás megfigyeléséhez érdemes olyan helyet választani, ahol sötétebb az égbolt. A szakemberek azt tanácsolják, hogy olyan helyet válasszunk, ahol semmi nem takarja az eget, azaz sem fák, sem épületek, sem bokrok nem akadályozzák a kilátást. Fontos, hogy jó keleti horizontú helyet keressünk, mert ebből az irányból fog feljönni a Hold.
A keleti irány megtalálása nem mindig egyszerű, de vasárnap este szerencsés helyzetben leszünk. Pont a lenyugvó nappal szemben lévő oldalt kell megtalálnunk. A Békés vármegyében élőknek Románia felé kell tekinteniük. Mivel az egész vármegye síkság, ezért lehetetlen magasabb domborzati helyet találni. Szerencsénkre Békéscsabán több domb is található, illetve a körgát is megfelelő lehet a holdfogyatkozás és a vérhold megfigyeléséhez. Tökéletes választás lehet még a repülőhíd, az Erzsébet-híd vagy éppen a Szarvasi úti felüljáró is.
Nemcsak a magaslatok, hanem a puszták is alkalmasak lehetnek az égi jelenség kémleléséhez. Kollégáink a nyári csillaghullást például Bélmegyeren lesték meg. Akik pedig szakértők társaságában élveznék a vérholdat, azoknak érdemes kilátogatni a nagyszénási Mira Csillagászati Egyesülethez.