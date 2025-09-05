A látvány kísérteties lesz: Békésben így tudod meg megfigyelni a vérholdat

Augusztus végével többnyire lecsengenek a látványos csillaghullások, de az égi jelenségek kedvelői most még kicsit örülhetnek, mert jön egy igazán különleges holdfogyatkozás szeptember 7-én.

Teljes holdfogyatkozás, úgynevezett vérhold lesz látható Békés vármegye felett is. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Miért különleges a mostani holdfogyatkozás?

A vasárnap estét kísérteties látvány teszi felejthetetlenné: teljes holdfogyatkozás, úgynevezett vérhold lesz látható Magyarország felett. A Hold vörös színben látszik majd, ami persze megszokott holdkelte, holdnyugta idején, most azonban nem fog világosabbá válni, amint emelkedik. A különleges színt a Föld légköre okozza. A napfény a légkörön áthaladva megtörik és szétszóródik, így jut el a Hold felszínére. Emiatt tűnik majd vöröses-barnás árnyalatúnak a fogyatkozás idején. Ugyanez a jelenség festi vörösre a naplementét is.

Mikor kezdődik az égi jelenség?

Az ország keleti részén néhány perccel hamarabb, nyugaton valamivel később válik láthatóvá a holdfogyatkozás, de gyakorlatilag az egész országban megfigyelhető lesz, ha az időjárás engedi. A Hold már úgy fog felkelni, hogy a részleges fázis vége felé jár, vagyis olyan lesz, mintha sarlóként bukkanna fel a horizonton. A napnyugta szinte egy időben zajlik majd a holdkeltével, így ennek megfigyeléséhez teljesen tiszta légkörre lesz szükség.

A naplemente után felkelő Hold már részleges fogyatkozásban lesz. Budapesten a teljes szakasz 19:31-kor kezdődik, 20:12-kor tetőzik, és 20:53-ig tart. Ez azt jelenti, hogy a Hold összesen 82 percen keresztül a Föld árnyékában marad. A részleges fogyatkozás egészen 21:57-ig megfigyelhető, majd a félárnyék is lassan eltűnik. Az ország keleti részén néhány perccel korábban, nyugaton kissé később lesz követhető a jelenség. A teljes holdfogyatkozás Békés vármegyében és az ország keleti részén néhány perccel korábban, nyugaton kissé később lesz követhető – írja a szoljon.hu.

Hol és hogyan nézzük a holdfogyatkozást Békésben?

Az eseményt bárki figyelemmel kísérheti, szabad szemmel, távcső nélkül élvezhető igazán a látvány, de természetesen kisebb teleszkóppal, akár kétcsövű látcsővel is érdemes lehet kémlelni a fogyatkozást.