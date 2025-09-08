Taps törte meg a puszta csendjét – ott van!

Némi túlzással állíthatjuk, az egyik leglátogatottabb holdleső hely volt vasárnap este a kardoskúti puszta. A teljes holdfogyatkozás, a vérhold várható látványa nagyon sok kíváncsiskodót vonzott az állattartó telep melletti kilátóhoz. Autósok kígyózó sora mutatta: több százan ezt a környéket vélték a legkiválóbb észlelési helyszínnek.

A Fehértó szomszédságában, az állattartó telep melletti kilátónál sokan gyülekeztek, hogy megfigyeljék a teljes holdfogyatkozást. A szerző felvétele

Holdfogyatkozás: a sötétben a nyáj is elvonult

Családok, baráti társaságok érkeztek, piknik kosarak, székek, plédek, komoly fényképezőgépek kerültek elő, mindenki kényelmesen elhelyezkedett, várva a nagy pillanatot, miközben elcsendesedett a táj. Csupán néhány felröppenő madár csivitelése és a nyáj behajtásának a neszei figyelmeztettek bennünket: a természet éli esti mindennapjait. Mi itt, a természetvédelmi területen, csak vendégek vagyunk.

A felhők néhol megtréfálták a nézelődőket. A jelenség menetrendjét pontosan ismerte mindenki a híradásokból, azonban az első fél-egy órában nem volt könnyű megfigyelni az alacsonyan járó, a Föld árnyéka miatt elsötétedett Holdat.

Amikor a legszemfülesebbek felkiáltottak: Ott van!, mindenki az égre emelte a tekintetét halk taps kíséretében. S ahogy teljes sötétségbe borult a vidék, fejünk felett az égbolt egyéb látnivalókat is kínált, a csillagos ég sziporkázó fényei adtak útmutatót, mi, s merre van.

Majd a Hold lassan, de egyre kontúrosabban, egyre többet megmutatott magából. A látogatók 22 órakor, a holdfényes pusztai éjszakából indultak haza a teljes holdfogyatkozás élményével a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi területéről.

Íme, a pusztában ezt a pillanatot Palcsek István fotózta.

Akik máshol várták, fotózták égi kísérőnket

Nagyon sokan élni akartak a látvány lehetőségével, égi kísérőnk teljes holdfogyatkozásának a perceit, óráit megörökítették jobbnál jobb helyekről. Olvasóink, fotósaink is nagyon aktívak voltak vasárnap éjjel, kiváló felvételek készültek.