szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Égi kísérő

2 órája

Taps törte meg a puszta csendjét – ott van!

Címkék#élmény#pillanat#Holdfogyatkozás#látvány#Körös-Maros Nemzeti Park#család

Hova tart ennyi ember? A bringások és az autósok a városból távozva mintha elvonulni készültek volna, ez volt a benyomásunk, miközben mi is a holdfogyatkozás élményéért fényszennyezés-mentes helyre, a pusztába igyekeztünk.

Beol.hu

Némi túlzással állíthatjuk, az egyik leglátogatottabb holdleső hely volt vasárnap este a kardoskúti puszta. A teljes holdfogyatkozás, a vérhold várható látványa nagyon sok kíváncsiskodót vonzott az állattartó telep melletti kilátóhoz. Autósok kígyózó sora mutatta: több százan ezt a környéket vélték a legkiválóbb észlelési helyszínnek.

Ekkora sötétséget teremtett a teljes holdfogyatkozás
A Fehértó szomszédságában, az állattartó telep melletti kilátónál sokan gyülekeztek, hogy megfigyeljék a teljes holdfogyatkozást. A szerző felvétele

Holdfogyatkozás: a sötétben a nyáj is elvonult

Családok, baráti társaságok érkeztek, piknik kosarak, székek, plédek, komoly fényképezőgépek kerültek elő, mindenki kényelmesen elhelyezkedett, várva a nagy pillanatot, miközben elcsendesedett a táj. Csupán néhány felröppenő madár csivitelése és a nyáj behajtásának a neszei figyelmeztettek bennünket: a természet éli esti mindennapjait. Mi itt, a természetvédelmi területen, csak vendégek vagyunk.

A felhők néhol megtréfálták a nézelődőket. A jelenség menetrendjét pontosan ismerte mindenki a híradásokból, azonban az első fél-egy órában nem volt könnyű megfigyelni az alacsonyan járó, a Föld árnyéka miatt elsötétedett Holdat.

Amikor a legszemfülesebbek felkiáltottak: Ott van!, mindenki az égre emelte a tekintetét halk taps kíséretében. S ahogy teljes sötétségbe borult a vidék, fejünk felett az égbolt egyéb látnivalókat is kínált, a csillagos ég sziporkázó fényei adtak útmutatót, mi, s merre van.

Majd a Hold lassan, de egyre kontúrosabban, egyre többet megmutatott magából. A látogatók 22 órakor, a holdfényes pusztai éjszakából indultak haza a teljes holdfogyatkozás élményével a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi területéről.

Íme, a pusztában ezt a pillanatot Palcsek István fotózta.

Akik máshol várták, fotózták égi kísérőnket

Nagyon sokan élni akartak a látvány lehetőségével, égi kísérőnk teljes holdfogyatkozásának a perceit, óráit megörökítették jobbnál jobb helyekről. Olvasóink, fotósaink is nagyon aktívak voltak vasárnap éjjel, kiváló felvételek készültek.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu