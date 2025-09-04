Higgy a saját szemednek: elfogy a Hold, meglesheted csillagászok társaságában

Különleges égi élményben lehet részünk szeptember 7-én este. A Hold teljesen a Föld árnyékába merül, reménykedjünk, hogy a holdfogyatkozás látványát a tiszta égbolton figyelemmel tudjuk követni.

Ha kíváncsi vagy, milyen a teljes holdfogyatkozás, a Kiss György Csillagda udvarán megfigyelheted. Fotó: Facebook

Bár a jelenség eleje még világos égen zajlik, 19.31 és 20.53 között a Hold teljesen elsötétül, majd lassan, fokozatosan visszanyeri fényét.

Mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon?

A legizgalmasabb szakasz – amikor már sötét égbolton követhetjük a Hold kijövetelét az árnyékból – este 21 óra előtt kezdődik, és majd egy órán át tart – írták bejegyzésükben a MIRA Csillagásztai Egyesület közösségi oldalán.

Mikor volt az utolsó teljes holdfogyatkozás Magyarországon?

Teljes holdfogyatkozást Magyarországon legutóbb 2019. január 21-én láthattunk, akkor a jelenség hajnalban zajlott. A mostani esemény különlegessége, hogy a napnyugta idején indul, így sokkal látványosabb lesz minden érdeklődő számára. Az amatőr csillagászok Nagyszénáson, a Kiss György Csillagda udvarán távcsöves megfigyelésre és fotózásra is várják az érdeklődőket vasárnap este. A bemutatón nemcsak a vöröses árnyalatú Holdat figyelhetik meg, hanem mellette a ragyogó Szaturnuszt is.

Micsoda égi színjáték!

Akit érdekel ez az izgalmas, nem hétköznapi, különleges égi színjáték, az keresse fel a csillagdát vasárnap 19 óta után. A program csak derült időben valósul meg.

És akit az is érdekel, ki volt a szénásiak csillagdájának a névadója, Kiss Gyuri bácsi, az a helyszínen megvásárolhatja a Kiss György: Hódolója vagyok világegyetemnek című kötetét. Ez egy különleges, sorszámozott kiadás, ami a szerző válogatott verseit és elbeszéléseit tartalmazza – a világegyetem szépségéről, a csillagok iránti rajongásról és az ember helyéről a kozmoszban. A kötet igazi kincs mindazoknak, akik szeretik a gondolatébresztő és a lírai hangvételű írásokat.

Horoszkóp holdfogyatkozás idejére – mit tartogat számodra?

Aki pedig összefüggést vél felfedezni csillagjegye és a vasárnapi, égi jelenség között, a horoszkóp jó ismerője, az sürgősen tájékozódjon. Állítólag néhány csillagjegynek nem csak szerencsét, de szerelmet is hozhat a vasárnap.