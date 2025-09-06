szeptember 6., szombat

Ritka jelenség

1 órája

Derült égből csap le a holdfogyatkozás

Rég láthattunk már Magyarországról esti holdfogyatkozást. Most azonban több mint két órán át gyönyörködhetünk a teljes holdfogyatkozás teli fázisában, majd a részleges holdfogyatkozás során levonuló földárnyékban – tájékoztatott a HungaroMet.

Beol.hu

A teljes holdfogyatkozás Budapesten 19:31-kor kezdődik és 20:53-ig tart, az ország keleti részein ehhez képest néhány perccel korábbi, míg nyugaton néhány perccel későbbi időpontokkal érdemes számolni, de kérdés, hogy vasárnap este a felhőzet az ország mely részein engedi majd a ritka jelenség megfigyelését – részletezték közösségi oldalukon.

Teljes holdfogyatkozás, úgynevezett vérhold lesz látható Békés vármegye felett is Illusztráció: shutterstock.com

Derült ég kell a teljes holdfogyatkozás maradéktalan élvezetéhez

A jelenlegi előrejlezések szerint a Dunántúl északi, északkeleti tájain, és az ország középső negyedében lehet ekkor nagy területen derült az ég, így itt lehetnek a legjobbak a körülmények. Az északkeleti, keleti megyékben pedig kora estig még kitarthatnak a délután képződő záporok, zivatarok is, így ott gomolyfelhős lesz az ég, de az este során az országnak azon a részén is fokozatosan megszűnnek a csapadékgócok, és csökkenni fog a felhőzet. Így kisebb körzetekben ott is megfigyelhető lehet a teljes holdfogyatkozás.

Mint arról már korábban beszámoltunk, a vasárnap estét kísérteties látvány teszi felejthetetlenné: teljes holdfogyatkozás, úgynevezett vérhold lesz látható Magyarország felett.

 

 

