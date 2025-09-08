szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

22°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Holdfogyatkozás

49 perce

Kíváncsi holdlesőket csalt ki a csillagda az éjszakába

Címkék#Kiss György Csillagda#csillagda udvar#éjszaka#Hold#holdfogyatkozás

Bámulatos, milyen hatása volt a kíváncsiskodókra a Mira Csillagászati Egyesület felhívása. A teljes holdfogyatkozás vasárnap esti élményére, közös megélésére hívták a helyieket, a vidékieket a csillagdájuk udvarára. Az invitálást nagyon sokan komolyan vették, elfogadták.

Csete Ilona

Nem számított az sem, hogy a nem hétköznapi égi jelenség vasárnap este zajlott, megérte ébren maradni, sőt, közösségben lenni. A teljes holdfogyatkozás látványára, tudományos hátterére nagyon sokan kíváncsiak voltak, minden korosztályból érkeztek érdeklődők, akik ráadásul lelkesek voltak órákon át. Nagyszénáson amatőr csillagászok várták a látogatókat a Kiss György Csillagda udvarán. – Amíg a sötétedésre és a főszereplőre, a Hold felbukkanására várakoztunk, előkészítettük a műszereinket és előadást tartottunk az égi kísérőnkről. Bemutattuk egy szituációs játék és egy szemléltető Naprendszer modell segítségével, hogy miként zajlik a holdfogyatkozás – mondták.

Sokan voltak kíváncsiak a Holdfogyatkozásra
Holdfogyatkozás, ahogy Chlebik Roland látta a nagyszénásiak csillagdája udvaráról. Fotó: Beküldött fotó

Teljes holdfogyatkozás: égi kísérőnket bemutatták

– Beszéltünk a Hold keletkezésének a jelenleg legelfogadottabb elméletéről, a Hold főbb jellemzőiről, az életünkre gyakorolt hatásairól – mesélte el hírportálunknak a vasárnap esti  történéseiket Varga Anikó, a Mira Csillagászati Egyesület tagja. Miután megpillantották a Holdat, ami már a Föld árnyékában tartózkodott, kezdődhetett a távcsöves észlelés. Négy távcsővel zajlott a bemutató, így más objektumokat is megfigyeltek, kihasználva a fogyatkozás miatt kialakult sötétséget.

– Néztünk nyílt halmazokat, galaxist, gömbhalmazt és kettős csillagokat is. Nagy öröm volt számunkra, hogy több látogatónk most pillanthatta meg először a Szaturnuszt távcső segítségével és rácsodálkozott a gyönyörű gyűrűrendszerére.

A csillagda látogatói elégedetten távoztak

– 22 óráig tartott a közös észlelés, addigra az árnyék teljesen elhagyta a Hold korongját. Sok látogatónk a 300-as Dobson távcső segítségével a mobiltelefonos fotózást próbálgatta. Készült is pár nagyszerű felvétel. Elégedettek vagyunk, hogy csillagdánk rendkívüli nyitva tartása ekkora sikert hozott. Az égbolt megfelelő volt, a közönség lelkes és érdeklődő, mi pedig boldogok, hogy a legfontosabb feladatunkat a csillagászat népszerűsítését sikeresen teljesítettük.

A csillagda udvarán volt előadás, távcsöves észlelés is. Fotó: Beküldött fotó

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu