Kíváncsi holdlesőket csalt ki a csillagda az éjszakába

Nem számított az sem, hogy a nem hétköznapi égi jelenség vasárnap este zajlott, megérte ébren maradni, sőt, közösségben lenni. A teljes holdfogyatkozás látványára, tudományos hátterére nagyon sokan kíváncsiak voltak, minden korosztályból érkeztek érdeklődők, akik ráadásul lelkesek voltak órákon át. Nagyszénáson amatőr csillagászok várták a látogatókat a Kiss György Csillagda udvarán. – Amíg a sötétedésre és a főszereplőre, a Hold felbukkanására várakoztunk, előkészítettük a műszereinket és előadást tartottunk az égi kísérőnkről. Bemutattuk egy szituációs játék és egy szemléltető Naprendszer modell segítségével, hogy miként zajlik a holdfogyatkozás – mondták.

Holdfogyatkozás, ahogy Chlebik Roland látta a nagyszénásiak csillagdája udvaráról. Fotó: Beküldött fotó

Teljes holdfogyatkozás: égi kísérőnket bemutatták

– Beszéltünk a Hold keletkezésének a jelenleg legelfogadottabb elméletéről, a Hold főbb jellemzőiről, az életünkre gyakorolt hatásairól – mesélte el hírportálunknak a vasárnap esti történéseiket Varga Anikó, a Mira Csillagászati Egyesület tagja. Miután megpillantották a Holdat, ami már a Föld árnyékában tartózkodott, kezdődhetett a távcsöves észlelés. Négy távcsővel zajlott a bemutató, így más objektumokat is megfigyeltek, kihasználva a fogyatkozás miatt kialakult sötétséget.

– Néztünk nyílt halmazokat, galaxist, gömbhalmazt és kettős csillagokat is. Nagy öröm volt számunkra, hogy több látogatónk most pillanthatta meg először a Szaturnuszt távcső segítségével és rácsodálkozott a gyönyörű gyűrűrendszerére.

A csillagda látogatói elégedetten távoztak

– 22 óráig tartott a közös észlelés, addigra az árnyék teljesen elhagyta a Hold korongját. Sok látogatónk a 300-as Dobson távcső segítségével a mobiltelefonos fotózást próbálgatta. Készült is pár nagyszerű felvétel. Elégedettek vagyunk, hogy csillagdánk rendkívüli nyitva tartása ekkora sikert hozott. Az égbolt megfelelő volt, a közönség lelkes és érdeklődő, mi pedig boldogok, hogy a legfontosabb feladatunkat a csillagászat népszerűsítését sikeresen teljesítettük.