Ilyen volt a holdfogyatkozás a repülőhídról - videóval

Ahogy azt korábban mi is megírtuk, a mostani holdfogyatkozás megfigyeléséhez olyan helyszínt kellett választani, ami jó keleti horizontú, és sem fák, sem épületek, sem bokrok nem akadályozzák a kilátást. Mi ezért a békéscsabai repülőhidat választottuk. A tetthelyre viszonylag hamar kiértünk, már 7 óra körül a hídon sétáltunk, hogy biztosan jó helyünk legyen.

Holdfogyatkozás a békéscsabai repülőhídról Fotó: Bátori Attila

Rengetegen kíváncsiak voltak a holdfogyatkozásra, de kár volt sietni

Utólag elmondható, ráértünk volna később menni, ugyanis a Hold nem kapkodta el. Nem arról van szó, hogy késett, hanem, mondjuk úgy, elegánsan érkezett. Kezdetben rajtunk kívül nem volt senki, de negyed nyolchoz közeledve megjelent néhány család, majd fél nyolcra teljesen benépesült a híd. Rolleres fiatalok, párok, gyerekek, kutyát sétáltatók egyaránt érkeztek. Sokan a telefonjukat bújták, és hangosan olvasták fel társaiknak, hogy mikor kezdődik a holdfogyatkozás. Mások a felhőkkel voltak elfoglalva. A percek nagyon lassan teltek, egyesek kezdtek egyre türelmetlenebbek lenni. Háromnegyed nyolc körül elhangzott valaki szájából: ,,Ha nyolcig nem lesz semmi, akkor hazamegyünk. Majd holnap megnézzük a képeket."

Valamivel nyolc előtt a hídon mellettünk álló két férfi egyike megpillantotta a holdat és felkiáltott. A hír futótűzként terjedt. Néhány másodperc múlva már az egész híd az eget kémlelte, az összes szempár és telefon az akkor még alig látható hold irányába nézett. A sötét égbolton kezdetben nem volt egyszerű megtalálni az alig világító holdat. Idővel aztán egyre világosabb lett. A korábbi hírek szerint nemcsak holdfogyatkozás, hanem vérhold is volt a mostani, azaz vöröses-barnás árnyalatban kellett volna megjelennie az égitestnek mi ezt szabad szemmel nem láttuk.