Fejlesztések és változások Békés megyében: gyárépítés, közgyűlés, közlekedési korlátozások

Orbán Viktor: kinyíltak az ajtók, emelkedő pálya előtt Békés vármegye – videóval

Békés vármegye egészen más jövő előtt áll most, mint egy-két évvel ezelőtt – fogalmazott portálunknak adott interjújában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfővel folytatott beszélgetésben sorra vettük a térségi beruházásokat.

Orbán Viktor a csabai kolbászról

Dr. Takács Árpád: a Vulcan Shield Global az lesz Békéscsabának, mint Győrnek az Audi

Ami Győrnek az Audi, Kecskemétnek a Mercedes, Debrecennek a BMW, az nekünk békéscsabaiaknak, illetve Békés vármegyének a Vulcan Shield Global – fogalmazott dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja. A szingapúri anyagtechnológiai vállalat, a Vulcan Shield Global 280 milliárd forint értékű beruházást indít Békéscsabán, amivel 2500 új munkahelyet teremt a városban. Dr. Takács Árpáddal a fejlesztés hátteréről és a felmerült kérdésekről is beszélgettünk.

Dr. Takács Árpád: a Vulcan Shield Global beruházásával óriásit tudunk előrelépni. Fotó: Lehoczky Péter

Váratlan akadályba ütközhet az M44-esen

A 44-es főút, M44 útinform csoportban osztották meg a hírt, erről jó, ha tud, aki arra jár.

Brutálisan megverték és betuszkolták egy kocsiba a milliókkal menekülő férfit

Egy román állampolgárságú férfi úgy gondolta, hogy a munkáját nem fizetik meg rendesen, ezért elvett munkaadóitól 2,3 millió forintot. El is költötte, de rosszul tette, mert nagyon megverték.