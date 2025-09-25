1 órája
Fejlesztések és változások Békés megyében: gyárépítés, közgyűlés, közlekedési korlátozások
Hétfőn teljesen lezárták a forgalmas hidat, az intézkedés pedig október 10-ig életben is marad. A teljes hídzár miatt több lakossági panasz érkezett, a MÁV a probléma orvoslására pótlóbuszokat indított. Nézzük, ezen kívül mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 25-én.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatósága a Furta-Gyula összekötő úton, a 60+692 kilométerszelvényben található Remetei Fekete-Körös-hídon burkolatdilatáció és szigetelés cseréje miatt szeptember 22-e hétfőtől október 10-ig teljes hídzár mellett hídkarbantartási munkákat végez.
Hídzár
Azt javasolják, hogy a lezárás időtartama alatt a kijelölt terelőúton, a Gyula-Doboz-Sarkad útvonalon közlekedjenek. Emellett arra kérik az érintett útszakaszon haladókat, hogy a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek.
Hídfelújítás GyulaFotók: Kiss Zoltán
Lázba hozta a városi közgyűlést a Vulcan Shield Global érkezése – galériával
Egy olyan ügy hozta leginkább lázba csütörtökön a békéscsabai városi közgyűlés tagjait, amely nem szerepelt az előzetesen javasolt témák között. Ez pedig az volt, hogy a szingapúri cég, a Vulcan Shield Global egy 280 milliárd forintos beruházásban 2500 munkahelyet teremt Békéscsabán.
Közgyűlés BékéscsabánFotók: Bencsik Ádám
Orbán Viktor: kinyíltak az ajtók, emelkedő pálya előtt Békés vármegye – videóval
Békés vármegye egészen más jövő előtt áll most, mint egy-két évvel ezelőtt – fogalmazott portálunknak adott interjújában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfővel folytatott beszélgetésben sorra vettük a térségi beruházásokat.
Orbán Viktor a csabai kolbászról
Dr. Takács Árpád: a Vulcan Shield Global az lesz Békéscsabának, mint Győrnek az Audi
Ami Győrnek az Audi, Kecskemétnek a Mercedes, Debrecennek a BMW, az nekünk békéscsabaiaknak, illetve Békés vármegyének a Vulcan Shield Global – fogalmazott dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja. A szingapúri anyagtechnológiai vállalat, a Vulcan Shield Global 280 milliárd forint értékű beruházást indít Békéscsabán, amivel 2500 új munkahelyet teremt a városban. Dr. Takács Árpáddal a fejlesztés hátteréről és a felmerült kérdésekről is beszélgettünk.
Váratlan akadályba ütközhet az M44-esen
A 44-es főút, M44 útinform csoportban osztották meg a hírt, erről jó, ha tud, aki arra jár.
Brutálisan megverték és betuszkolták egy kocsiba a milliókkal menekülő férfit
Egy román állampolgárságú férfi úgy gondolta, hogy a munkáját nem fizetik meg rendesen, ezért elvett munkaadóitól 2,3 millió forintot. El is költötte, de rosszul tette, mert nagyon megverték.
Eldőlt, hogy megépülhet-e a vetőmagüzem Gerla határában
A helyi építési szabályzat, a településrendezési eszközök módosítása is napirendre került csütörtökön a békéscsabai városi közgyűlés ülésén. Az apropót az adta, hogy egy cég vetőmagüzemet létesítene Gerla határában. Az ügyben korábban lakossági fórumot is tartottak, amelyen a gerlaiak kifejtették a véleményüket. A döntést azonban a grémiumnak kellett meghoznia.
