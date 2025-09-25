szeptember 25., csütörtök

Hírösszefoglaló

2 órája

Fejlesztések és változások Békés megyében: gyárépítés, közgyűlés, közlekedési korlátozások

Címkék#Dr Takács Árpád#hídzár#Orbán Viktor#közgyűlés#hírösszefoglaló

Hétfőn teljesen lezárták a forgalmas hidat, az intézkedés pedig október 10-ig életben is marad. A teljes hídzár miatt több lakossági panasz érkezett, a MÁV a probléma orvoslására pótlóbuszokat indított. Nézzük, ezen kívül mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 25-én.

Beol.hu

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatósága a Furta-Gyula összekötő úton, a 60+692 kilométerszelvényben található Remetei Fekete-Körös-hídon burkolatdilatáció és szigetelés cseréje miatt szeptember 22-e hétfőtől október 10-ig teljes hídzár mellett hídkarbantartási munkákat végez.

Hídzár Gyulán
A teljes hídzár hétfőn lépett életbe. Fotó: Kiss Zoltán

Hídzár

Azt javasolják, hogy a lezárás időtartama alatt a kijelölt terelőúton, a Gyula-Doboz-Sarkad útvonalon közlekedjenek. Emellett arra kérik az érintett útszakaszon haladókat, hogy a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek.

Hídfelújítás Gyula

Fotók: Kiss Zoltán

Lázba hozta a városi közgyűlést a Vulcan Shield Global érkezése – galériával

Egy olyan ügy hozta leginkább lázba csütörtökön a békéscsabai városi közgyűlés tagjait, amely nem szerepelt az előzetesen javasolt témák között. Ez pedig az volt, hogy a szingapúri cég, a Vulcan Shield Global egy 280 milliárd forintos beruházásban 2500 munkahelyet teremt Békéscsabán.

Közgyűlés Békéscsabán

Fotók: Bencsik Ádám

Orbán Viktor: kinyíltak az ajtók, emelkedő pálya előtt Békés vármegye – videóval

Békés vármegye egészen más jövő előtt áll most, mint egy-két évvel ezelőtt – fogalmazott portálunknak adott interjújában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfővel folytatott beszélgetésben sorra vettük a térségi beruházásokat.

Orbán Viktor a csabai kolbászról

Dr. Takács Árpád: a Vulcan Shield Global az lesz Békéscsabának, mint Győrnek az Audi

Ami Győrnek az Audi, Kecskemétnek a Mercedes, Debrecennek a BMW, az nekünk békéscsabaiaknak, illetve Békés vármegyének a Vulcan Shield Global – fogalmazott dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja. A szingapúri anyagtechnológiai vállalat, a Vulcan Shield Global 280 milliárd forint értékű beruházást indít Békéscsabán, amivel 2500 új munkahelyet teremt a városban. Dr. Takács Árpáddal a fejlesztés hátteréről és a felmerült kérdésekről is beszélgettünk.

Dr. Takács Árpád: a Vulcan Shield Global beruházásával óriásit tudunk előrelépni. Fotó: Lehoczky Péter

Váratlan akadályba ütközhet az M44-esen

A 44-es főút, M44 útinform csoportban osztották meg a hírt, erről jó, ha tud, aki arra jár.

Brutálisan megverték és betuszkolták egy kocsiba a milliókkal menekülő férfit

Egy román állampolgárságú férfi úgy gondolta, hogy a munkáját nem fizetik meg rendesen, ezért elvett munkaadóitól 2,3 millió forintot. El is költötte, de rosszul tette, mert nagyon megverték.

Az áldozat hiába menekült, a Csaba Centerben utolérték. Fotó: Illusztráció:Shutterstock

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Egy korszak véget ér, hamarosan eltűnik a polcokról a legendás szappan

Fájdalmas hírt kaptak a magyarok. Leállították a kultikus szappan gyártását.

Leállították a legendás Fa szappan gyártását. Forrás: origo.hu

Eldőlt, hogy megépülhet-e a vetőmagüzem Gerla határában

A helyi építési szabályzat, a településrendezési eszközök módosítása is napirendre került csütörtökön a békéscsabai városi közgyűlés ülésén. Az apropót az adta, hogy egy cég vetőmagüzemet létesítene Gerla határában. Az ügyben korábban lakossági fórumot is tartottak, amelyen a gerlaiak kifejtették a véleményüket. A döntést azonban a grémiumnak kellett meghoznia.

A Gerla határába tervezett vetőmagüzemről is tárgyaltak a békéscsabai városi közgyűlés ülésén. Fotó: Kiss Zoltán

 

