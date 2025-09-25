A lakosság kiakadt a hídlezárás miatt, pótlóbuszokat indítottak - galériával

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatósága a Furta-Gyula összekötő úton, a 60+692 kilométerszelvényben található Remetei Fekete-Körös-hídon burkolatdilatáció és szigetelés cseréje miatt szeptember 22-e hétfőtől október 10-ig teljes hídzár mellett hídkarbantartási munkákat végez.

A teljes hídzár hétfőn lépett életbe. Fotó: Kiss Zoltán

Azt javasolják, hogy a lezárás időtartama alatt a kijelölt terelőúton, a Gyula-Doboz-Sarkad útvonalon közlekedjenek. Emellett arra kérik az érintett útszakaszon haladókat, hogy a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek.