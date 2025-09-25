1 órája
A lakosság kiakadt a hídlezárás miatt, pótlóbuszokat indítottak - galériával
Hétfőn teljesen lezárták a forgalmas hidat, az intézkedés pedig október 10-ig életben is marad. A teljes hídzár miatt több lakossági panasz érkezett, a MÁV a probléma orvoslására pótlóbuszokat indított.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatósága a Furta-Gyula összekötő úton, a 60+692 kilométerszelvényben található Remetei Fekete-Körös-hídon burkolatdilatáció és szigetelés cseréje miatt szeptember 22-e hétfőtől október 10-ig teljes hídzár mellett hídkarbantartási munkákat végez.
Azt javasolják, hogy a lezárás időtartama alatt a kijelölt terelőúton, a Gyula-Doboz-Sarkad útvonalon közlekedjenek. Emellett arra kérik az érintett útszakaszon haladókat, hogy a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek.
A hídzár miatt érkeztek a panaszok, megoldódni látszik a kérdés
A Fekete-Körös-híd lezárása miatt érkeztek lakossági panaszok, melyeket a gyulai önkormányzat továbbított a buszjáratokat is üzemeltető MÁV-hoz. A MÁV pótlóbuszok indításával szeretné orvosolni a problémát, melyek szeptember 26-tól közlekednek majd az autóbusz-állomás és Városerdő között. A menetrend már elérhető a MÁV-csoport honlapján.
