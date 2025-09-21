7 órája
Ne felejtse, hétfőn lezárják a hidat, kerülni kell!
Érdemes figyelniük a közlekedőknek, ha nem akarnak beleszaladni egy lezárásba. Hídzár lép életbe hétfőtől, mutatjuk a részleteket.
Ahogy arra korábban már felhívtuk a figyelmet, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatósága a Furta-Gyula összekötő úton, a 60+692 kilométerszelvényben található Remetei Fekete-Körös-hídon burkolatdilatáció és szigetelés cseréje miatt szeptember 22-e hétfőtől október 10-ig teljes hídzár mellett hídkarbantartási munkákat végez.
A hídzár szeptember 22-én lép életbe
Azt javasolják, hogy a lezárás időtartama alatt a kijelölt terelőúton, a Gyula-Doboz-Sarkad útvonalon közlekedjenek. Emellett arra kérik az érintett útszakaszon haladókat, hogy a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek.
