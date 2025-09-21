szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

25°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fekete-Körös

2 órája

Ne felejtse, hétfőn lezárják a hidat, kerülni kell!

Címkék#Magyar Közút Nonpropfit Zrt#hídzár#lezárás#kerülőút

Érdemes figyelniük a közlekedőknek, ha nem akarnak beleszaladni egy lezárásba. Hídzár lép életbe hétfőtől, mutatjuk a részleteket.

Beol.hu

Ahogy arra korábban már felhívtuk a figyelmet, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatósága a Furta-Gyula összekötő úton, a 60+692 kilométerszelvényben található Remetei Fekete-Körös-hídon burkolatdilatáció és szigetelés cseréje miatt szeptember 22-e hétfőtől október 10-ig teljes hídzár mellett hídkarbantartási munkákat végez.

A hídzár szeptember 22-én lép életbe
Hídzár lép életbe, kerülőutat kell választani. Illusztráció: Shutterstock

A hídzár szeptember 22-én lép életbe

Azt javasolják, hogy a lezárás időtartama alatt a kijelölt terelőúton, a Gyula-Doboz-Sarkad útvonalon közlekedjenek. Emellett arra kérik az érintett útszakaszon haladókat, hogy a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu