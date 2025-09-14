1 órája
Imádták Hevesi Tamás koncertjét, megmozgatta a közönségét
Nagysikerű koncertet adott koncertet Kecskeméten Hevesi Tamás, a közönség együtt tombolt az énekessel. Nagyon sűrű a gyulai származású előadó őszi programja, és a Dél-Alföldön is sokszor felbukkan majd.
– A mai egy rövidebb koncert, egy órába kellett tömöríteni a fellépésünket, így a közönség kedvenc slágereit gyűjtöttük össze és hoztuk el. Az utánunk következő Korálra és a közeljövőben fellépő előadókra való tekintettel erőteljes, pörgős, mégis érzelmes hangulatot próbálunk teremteni, hogy összhangban legyen mindenkivel – nyilatkozta az énekes a baon.hu-nak.
Hevesi Tamás nem fog unatkozni szeptemberben, rengeteg helyszínen, egyebek mellett több dél-alföldin is találkozhatnak vele a rajongók, erről közösségi oldalán posztolt.
