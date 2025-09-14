szeptember 14., vasárnap

1 órája

Imádták Hevesi Tamás koncertjét, megmozgatta a közönségét

Nagysikerű koncertet adott koncertet Kecskeméten Hevesi Tamás, a közönség együtt tombolt az énekessel. Nagyon sűrű a gyulai származású előadó őszi programja, és a Dél-Alföldön is sokszor felbukkan majd.

Beol.hu

– A mai egy rövidebb koncert, egy órába kellett tömöríteni a fellépésünket, így a közönség kedvenc slágereit gyűjtöttük össze és hoztuk el. Az utánunk következő Korálra és a közeljövőben fellépő előadókra való tekintettel erőteljes, pörgős, mégis érzelmes hangulatot próbálunk teremteni, hogy összhangban legyen mindenkivel – nyilatkozta az énekes a baon.hu-nak.

Hevesi Tamás koncert Kecskeméten. Fotó: Baon.hu/Mócza Milán

Hevesi Tamás nem fog unatkozni szeptemberben, rengeteg helyszínen, egyebek mellett több dél-alföldin is találkozhatnak vele a rajongók, erről közösségi oldalán posztolt.

Még több fotó a Baon.hu oldalán!

 

 

