Imádták Hevesi Tamás koncertjét, megmozgatta a közönségét

– A mai egy rövidebb koncert, egy órába kellett tömöríteni a fellépésünket, így a közönség kedvenc slágereit gyűjtöttük össze és hoztuk el. Az utánunk következő Korálra és a közeljövőben fellépő előadókra való tekintettel erőteljes, pörgős, mégis érzelmes hangulatot próbálunk teremteni, hogy összhangban legyen mindenkivel – nyilatkozta az énekes a baon.hu-nak.

Hevesi Tamás koncert Kecskeméten. Fotó: Baon.hu/Mócza Milán

Hevesi Tamás nem fog unatkozni szeptemberben, rengeteg helyszínen, egyebek mellett több dél-alföldin is találkozhatnak vele a rajongók, erről közösségi oldalán posztolt.

