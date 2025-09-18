4 órája
Itt a válasz, mikor kell bejelenteni a háztartási kutakat
Időről időre visszatérő kérdés, hogy be kell-e jelenteni, szükséges-e engedélyt kérni rá. A Beol.hu összeszedte a legfontosabb információkat azzal kapcsolatban, amit tudni kell a háztartási kútról.
Több honlap is foglalkozik azzal, hogy mi a teendő, ha egy ingatlan rendelkezik háztartási kúttal, illetve, ha ilyet létesítenének. Vannak olyan helyzetek, amikor nem szükséges bejelenteni és engedélyt kérni, míg akadnak olyan szituációk, amikor szükséges szólni róla, és ellenőrzésre is számíthat az ingatlantulajdonos. A Beol.hu összeszedte a legfőbb információkat.
Vannak vízkészletvédelmi szempontból kockázatos és nem kockázatos területek
Érdemes ott kezdeni a téma felgöngyölítését, hogy meg kell különböztetni vízkészletvédelmi szempontból kockázatos és nem kockázatos területeket. Az, hogy az adott ingatlan – és ennél fogva az immár létesített vagy létesítendő háztartási kút – milyen területen helyezkedik el, egyszerűen ellenőrizhető egy térkép segítségével. A Beol.hu korábbi cikkében is megnézte, hogy vannak piros foltokkal jelölt, tehát vízkészletvédelmi szempontból kockázatos összefüggő területek például Gyulán, Újkígyóson, Medgyesegyházán, Tótkomlóson, Dombegyházon.
Mit lehet háztartási kútnak nevezni?
Háztartási kútnak lehet nevezni azokat a kutakat – legyenek azok fúrtak, vertek vagy ásottak –, amelyek
- talpmélysége nem több 50 méternél,
- nem érintik az első vízzáró réteget,
- háztartási célokat elégítenek ki.
Háztartási célról akkor lehet beszélni, ha évente legfeljebb 500 köbméter vizet vesznek ki vele, ez elegendő a háztartás vezetésével összefüggő szükséglet biztosítására, a kerti locsolásra, az állatok itatására.
Mikor kell bejelenteni a háztartási kutat?
Fontos, hogy amennyiben a meglévő vagy tervezett háztartási kút vízkészletvédelmi szempontból kockázatos, azaz piros folttal jelölt területen található, akkor azt be kell jelenteni a jegyző számára. Sőt, a létesítés után ellenőrzésre is számíthat az ingatlantulajdonos.
Mi a helyzet Sarkadon és Szeghalmon?
Sarkadon és Szeghalmon dr. Major Ágnes és dr. Pénzely Erika jegyzők elmondták, hogy idén háztartási kút létesítésére vonatkozó bejelentés nem érkezett, ezért ellenőrzést sem tartottak. Egyébként mind a két város jelentős része kockázatmentes területnek számít a térkép alapján, vagyis a két településen nem szükséges bejelenteni a meglévő és a tervezett háztartási kutakat.
Békéscsabán idén eddig egy kérelem érkezett be
Békéscsabán ebben az évben eddig egy kérelem érkezett háztartási kúttal kapcsolatban – ismertette dr. Bacsa Vendel jegyző. Békéscsabán egyébként nem számítanak jelentős ügyforgalomra a háztartási kutak miatt, tekintettel arra, hogy a város közigazgatási területének döntő többsége a kockázatmentes területek közé tartozik – tehát nem kötelező sem a bejelentés, sem az engedélyeztetés –, piros foltokkal szinte csak Jaminában lehet találkozni a térkép alapján.
Mikor kell engedélyt kérni a kútra?
Ugyanakkor az 50 méter talpmélységet meghaladó, az első vízzáró réteget elérő kútra engedélyt kell kérni. Ez a helyzet akkor is, ha évente több mint 500 köbméter vizet vennének ki vele. Az ilyen mennyiség immár gazdasági célokat szolgál, kertészetről, állattartó telepről lehet szó – magyarázta dr. Major Ágnes. Sarkad jegyzője kiemelte azonban, hogy ilyen esetekben az eljárás nem jegyzői hatáskörbe tartozik, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság az illetékes.
Tényleg pörög a bunkofonok piaca? Az idősek szeretik, de a fiataloknak is jó alternatíva lehet