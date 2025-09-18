Itt a válasz, mikor kell bejelenteni a háztartási kutakat

Több honlap is foglalkozik azzal, hogy mi a teendő, ha egy ingatlan rendelkezik háztartási kúttal, illetve, ha ilyet létesítenének. Vannak olyan helyzetek, amikor nem szükséges bejelenteni és engedélyt kérni, míg akadnak olyan szituációk, amikor szükséges szólni róla, és ellenőrzésre is számíthat az ingatlantulajdonos. A Beol.hu összeszedte a legfőbb információkat.

Háztartási kútról akkor lehet szó, ha háztartási célokat elégítenek ki vele, van, amikor be kell jelenteni, van, amikor nem. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Vannak vízkészletvédelmi szempontból kockázatos és nem kockázatos területek

Érdemes ott kezdeni a téma felgöngyölítését, hogy meg kell különböztetni vízkészletvédelmi szempontból kockázatos és nem kockázatos területeket. Az, hogy az adott ingatlan – és ennél fogva az immár létesített vagy létesítendő háztartási kút – milyen területen helyezkedik el, egyszerűen ellenőrizhető egy térkép segítségével. A Beol.hu korábbi cikkében is megnézte, hogy vannak piros foltokkal jelölt, tehát vízkészletvédelmi szempontból kockázatos összefüggő területek például Gyulán, Újkígyóson, Medgyesegyházán, Tótkomlóson, Dombegyházon.

Mit lehet háztartási kútnak nevezni?

Háztartási kútnak lehet nevezni azokat a kutakat – legyenek azok fúrtak, vertek vagy ásottak –, amelyek

talpmélysége nem több 50 méternél,

nem érintik az első vízzáró réteget,

háztartási célokat elégítenek ki.

Háztartási célról akkor lehet beszélni, ha évente legfeljebb 500 köbméter vizet vesznek ki vele, ez elegendő a háztartás vezetésével összefüggő szükséglet biztosítására, a kerti locsolásra, az állatok itatására.

Mikor kell bejelenteni a háztartási kutat?

Fontos, hogy amennyiben a meglévő vagy tervezett háztartási kút vízkészletvédelmi szempontból kockázatos, azaz piros folttal jelölt területen található, akkor azt be kell jelenteni a jegyző számára. Sőt, a létesítés után ellenőrzésre is számíthat az ingatlantulajdonos.

Mi a helyzet Sarkadon és Szeghalmon?

Sarkadon és Szeghalmon dr. Major Ágnes és dr. Pénzely Erika jegyzők elmondták, hogy idén háztartási kút létesítésére vonatkozó bejelentés nem érkezett, ezért ellenőrzést sem tartottak. Egyébként mind a két város jelentős része kockázatmentes területnek számít a térkép alapján, vagyis a két településen nem szükséges bejelenteni a meglévő és a tervezett háztartási kutakat.