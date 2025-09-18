2 órája
Több ezer háztartást érint – fontos tudnivalók a kútbejelentésről!
Gyakran felmerül a kérdés, hogy szükséges-e bejelenteni vagy engedélyt kérni. A Beol.hu összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a háztartási kútról. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 18-án.
Több honlap is foglalkozik azzal, hogy mi a teendő, ha egy ingatlan rendelkezik háztartási kúttal, illetve, ha ilyet létesítenének. Vannak olyan helyzetek, amikor nem szükséges bejelenteni és engedélyt kérni, míg akadnak olyan szituációk, amikor szükséges szólni róla, és ellenőrzésre is számíthat az ingatlantulajdonos. A Beol.hu összeszedte a legfőbb információkat.
Mit lehet háztartási kútnak nevezni?
Háztartási kútnak lehet nevezni azokat a kutakat – legyenek azok fúrtak, vertek vagy ásottak –, amelyek
- talpmélysége nem több 50 méternél,
- nem érintik az első vízzáró réteget,
- háztartási célokat elégítenek ki.
Borzasztó dolgot tettek a játszótéren, lezuhant a kisgyermek
Borzasztó és felelőtlen dolgot követtek el rossz szándékú emberek. Butaságuknak köszönhetően egy kisgyermek megsérült a játszótéren.
A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. a játszótérrel kapcsolatos aktuális kérdésekről a Facebook-oldalán számolt be, kiemelve, hogy munkatársaik folyamatosan ellenőrzik a létesítményeket.
Halálos tragédia figyelmeztet: ketyegő bomba az utakon az elektromos roller
Robbanásszerűen terjed az e-rollerek használata: rengetegen választják a közlekedésnek ezt a módját Békésben is. Az ezzel járó veszélyekkel többször foglalkoztunk már, most pedig egy haláleset figyelmeztet: az elektromos roller ketyegő bomba lehet az utakon.
Halálos balesetben hunyt el egy fiatal, e-rolleres férfi, a tragédia csütörtökön hajnalban történt Győrben. A Kisalföld beszámolója szerint az elektromos rolleres egy vele szemből érkező autóval ütközött, a 30 év körüli férfit megpróbálták újraéleszteni, de sajnos nem jártak sikerrel. Békésben is szaporodnak az ilyen jellegű balesetek: rögtön szinte a tanévkezdés után számoltunk be arról, hogy egy 15 éves diák Békéscsabán, a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra elektromos rollerrel, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak, könnyű sérülést szenvedett.
Értékteremtés és jövőépítés: 51 település titkai Békéscsabán – galériával
Holnaptól nemcsak követjük a jövő fejlődését, hanem alakítjuk is – fogalmazott dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja a 12. Békés Vármegyei Közfoglalkoztatási és Nemzetiségi Értékek Kiállítása csütörtökön délelőtti megnyitóján Békéscsabán, a Szent István téren. A közfoglalkoztatási kiállításon 51 település, a vármegyei nemzetiségek, kamarák, intézmények vannak jelen.
Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár a közfoglalkoztatási kiállításon elmondott köszöntőjében kifejtette, két napig Békéscsaba szívében a közfoglalkoztatási és a nemzeti értékek vonulnak fel.
Kézen fogták a Zebra Zsaru iskolásai az óvodásokat – galériával
Sárga villogó üzemmódba kapcsolták a jelzőlámpákat, rendőri karos forgalomirányítás mellett közlekedhettek csütörtökön délelőtt a gyalogosok, a kerékpárosok és az autósok Békéscsaba egyik legforgalmasabb kereszteződésében, a rendőrségnél. A Biztonság hete alkalmából szervezett esemény keretében a Zebra Zsaru programban résztvevő diákok kézen fogták az óvodásokat, úgy vezették át őket a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken.
Immár kilencedik alkalommal rendezte meg a rendőrség és a balesetmegelőzési bizottság a Magyar Biztosítók Szövetségével közösen a Biztonság hete rendezvénysorozatot, felhívva a figyelmet a biztonságos közlekedésre, a biztonságos létre, hogy mindenki biztonságosan juthasson el a munkahelyére, az iskolába, az óvodába – ismertette Fenesiné Markovics Nóra rendőr százados, a balesetmegelőzési csoport szakembere. A békéscsabai rendezvényre szerte Békés vármegyéből 28, Zebra Zsaru programban résztvevő diák, valamint mintegy 200 békéscsabai óvodás érkezett.
Ez mindenkit érint: több napra leáll az MVM
Péntek estétől vasárnap estig leáll az MVM.
Az MVM az elmúlt hónapokban több újítást is bevezetett. Augusztus 1-től megváltozott az villamos energia- és a földgázszámla első oldala, és több helyen is okosmérőket szereltek fel, most azonban több napos leállásra kell készülni.
Új aszfaltkeverő üzemet avattak a Viharsarokban – galériával
A város határában, a logisztikailag kiváló elhelyezkedésű telepre csütörtökön sok vendég érkezett. A Strabag Aszfalt Kft. aszfaltkeverő üzemének, telepének átadó ünnepségét rendezték.