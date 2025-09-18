Több ezer háztartást érint – fontos tudnivalók a kútbejelentésről!

Több honlap is foglalkozik azzal, hogy mi a teendő, ha egy ingatlan rendelkezik háztartási kúttal, illetve, ha ilyet létesítenének. Vannak olyan helyzetek, amikor nem szükséges bejelenteni és engedélyt kérni, míg akadnak olyan szituációk, amikor szükséges szólni róla, és ellenőrzésre is számíthat az ingatlantulajdonos. A Beol.hu összeszedte a legfőbb információkat.

Háztartási kútról akkor lehet szó, ha háztartási célokat elégítenek ki vele, van, amikor be kell jelenteni, van, amikor nem. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mit lehet háztartási kútnak nevezni?

Háztartási kútnak lehet nevezni azokat a kutakat – legyenek azok fúrtak, vertek vagy ásottak –, amelyek

talpmélysége nem több 50 méternél,

nem érintik az első vízzáró réteget,

háztartási célokat elégítenek ki.

