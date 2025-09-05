szeptember 5., péntek

Helyi rendelet

50 perce

Sokan nem tudják, de ezért otthon is megbírságolhatnak – videóval

Címkék#gyomaendrődi#házszámok#szemle#utcanévtábla

Döntött a város képviselő-testülete. Ezentúl most már érdemes lesz betartani a rendeletet: kötelező lesz az utcanévtábla és a házszámok használata.

Szabó Tímea

Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere a napokban arról tájékoztatta a lakosságot, hogy szigorúbban fogják ellenőrizni a házszám- és utcanévtábla meglétét a gyomaendrődi házakon. Az augusztus 28-i testületi ülésen a már 2013 óta érvényben lévő helyi önkormányzati rendelet betartatásáról is határoztak.  

A házszám- és utcanévtáblákat ellenőrizni is fogják.
Minden házon meg kell jelölni a házszámot. Fotó: Google Maps

A házszám- és utcanévtáblák kötelezőek 

A  július 7-én az egész városon végigsöprő vihar utáni helyszíni szemlék során derült fény arra, hogy a gyomaendrődi lakóingatlanok nagy része nem rendelkezik házszámtáblával. A rendelet szerint kötelező az utcanévtábla és a házszámok használata, de azoknak hiányára eddig nem alkalmaztak szankciót.

A fentiekre tekintettel megalkották a helyi rendelet módosítását, miszerint a közösségi együttélés szabályainak betartatására és a bírságok kiszabására a jegyző kap felhatalmazást. Az önkormányzat át fogja vizsgálni az utcanévtáblákat, és ahol hiányzik, ott pótolják. A házszámok pótlásáról viszont a lakóknak kell gondoskodni.

 

 

