Sokan nem tudják, de ezért otthon is megbírságolhatnak – videóval

Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere a napokban arról tájékoztatta a lakosságot, hogy szigorúbban fogják ellenőrizni a házszám- és utcanévtábla meglétét a gyomaendrődi házakon. Az augusztus 28-i testületi ülésen a már 2013 óta érvényben lévő helyi önkormányzati rendelet betartatásáról is határoztak.

Minden házon meg kell jelölni a házszámot. Fotó: Google Maps

A házszám- és utcanévtáblák kötelezőek

A július 7-én az egész városon végigsöprő vihar utáni helyszíni szemlék során derült fény arra, hogy a gyomaendrődi lakóingatlanok nagy része nem rendelkezik házszámtáblával. A rendelet szerint kötelező az utcanévtábla és a házszámok használata, de azoknak hiányára eddig nem alkalmaztak szankciót.

A fentiekre tekintettel megalkották a helyi rendelet módosítását, miszerint a közösségi együttélés szabályainak betartatására és a bírságok kiszabására a jegyző kap felhatalmazást. Az önkormányzat át fogja vizsgálni az utcanévtáblákat, és ahol hiányzik, ott pótolják. A házszámok pótlásáról viszont a lakóknak kell gondoskodni.