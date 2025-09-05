szeptember 5., péntek

Hozták a baglyokat

1 órája

Hatvanöt évet ünnepeltek, de nem életkorban, hanem érettségi találkozón

Címkék#lányosztály#osztálytalálkozó#osztálytárs#osztályfőnök#bagoly

Boczó nem enged a múltból, így többi osztálytársával együtt ismét megszervezte érettségi találkozójukat. Immáron a 65-iket.

Nyemcsok László

A békéscsabai Közgé sok mindent megélt már, most például egy újabb, 65 éves érettségi találkozót. A hajdani lányosztályból tízen most is ott voltak a békéscsabai találkozón, az egyik érettségizőt a férje is elkísérte.

A 65. érettségi találkozójukat ünnepelték. Fotó: Beol.hu

Boczó, azaz Hegyesi Károlyné főszervező elmondta, Kiszely János volt az osztályfőnökük, rá is emlékeztek. Mivel Boczónak gyűjtőszenvedélye a bagoly, így ezzel érkeztek a hajdani osztálytársak, különböző megjelenési formában. Amit viszont egyöntetűen eldöntöttek: jövőre, veletek, ugyanitt.

 

 

 

 

 

