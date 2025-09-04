szeptember 4., csütörtök

Kihagyhatatlan

1 órája

Hatalmas buli lesz a pusztában, nem semmi programot pattintottak össze

Címkék#pásztor#község#Puszta Feszt#marhagulyás#pulikutya#nóta#Szabadkígyós

Furcsa alakok jelentek meg a napokban a település határában. A polgármester szerint azonban pánikra semmi ok.

Vincze Attila

Kosznáné dr. Pule Ilona, Szabadkígyós polgármestere szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében arról írt, hogy ha furcsa alakokat látunk a község két végén, ne aggódjunk, ugyanis nem eltévedt betyárok vagy csavargó pásztorok állnak ott, hanem a szeptember 13-i Puszta Feszt nagykövetei, teljes díszben, kutyástól, subástól.

Hatalmas buli közeleg Szabadkígyóson: a Puszta Fesztet betyárok és pulikutyák hirdetik a község határában. Fotó: Kosznáné dr. Pule Ilona

A programokkal kapcsolatban kiemelte, lesz minden, ami szem-szájnak ingere: marhagulyás, itóka és persze nóta, tánc ritmus, amitől a subás bábuk is táncra perdülnek. A község vezetője a subás figurák és a pulikutyák elkészítéséért köszönetet mondott a Szabadkígyósi Kreatív Klubnak, illetve vezetőjüknek, Botyánszkiné Vida Annának, továbbá arra kért mindenkit, hogy vigyázzon a figurákra, így tisztelve meg az önzetlen segítő kreatív kezeket.

 

 

