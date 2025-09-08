Ez mindent felülmúlt: hatalmas bestia bukkant fel a főcsatornán

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) Facebook-oldalán kiemelték, a fogási beszámolók sorát a nyár hónapjaiban minden évben gazdagítják hatalmas amurfogások is Békés vármegyében. Ezek közül is kiemelkednek az olyan élmények, amelyek kisebb víztesteken igyekeznek becserkelni ezeket a gyümölcsös étrendet is előszeretettel preferáló halakat. Hajdú Zoltán 20 pluszos júliusi amurja egy ilyen fogási sorozatra tette fel a koronát.

A hatalmas amurt Dögös-Kákafokon fogták. Fotó: KHESZ

A hatalmas amurról itt a beszámoló is

Hajdú Zoltán beszámolóját is közzétette a KHESZ: „Szeretnék megosztani önökkel egy számomra álomfogást. Párommal, szokásos munka utáni indulással mentünk mindennap szilvázni a Dögös-Kákafoki-főcsatornára, ahol júliusban fogtunk már sok 4-12 kiló közötti amurt. De a mai fogás felülmúlt mindent. Beköszönt egy 20,3 kilós amur. A fárasztás jó fél óráig tartott. Fotók után visszaengedtem, ahogyan az összes többit is. Halban igen gazdag ez a kis általam imádott vadvízi csatorna.”