Nagy fogás

1 órája

Ez mindent felülmúlt: hatalmas bestia bukkant fel a főcsatornán

Címkék#Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetség#főcsatorna#kákafoki#amur#KHESZ

Újabb óriási Békés vármegyei halfogásról érkezett hír. A hatalmas amurról a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége számolt be.

Papp Gábor
Ez mindent felülmúlt: hatalmas bestia bukkant fel a főcsatornán

Fotó: Piotr Wawrzyniuk

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) Facebook-oldalán kiemelték,  a fogási beszámolók sorát a nyár hónapjaiban minden évben gazdagítják hatalmas amurfogások is Békés vármegyében. Ezek közül is kiemelkednek az olyan élmények, amelyek kisebb víztesteken igyekeznek becserkelni ezeket a gyümölcsös étrendet is előszeretettel preferáló halakat. Hajdú Zoltán 20 pluszos júliusi amurja egy ilyen fogási sorozatra tette fel a koronát.

Hatalmas amurt fogtak
A hatalmas amurt Dögös-Kákafokon fogták. Fotó: KHESZ

A hatalmas amurról itt a beszámoló is

Hajdú Zoltán beszámolóját is közzétette a KHESZ: „Szeretnék megosztani önökkel egy számomra álomfogást. Párommal, szokásos munka utáni indulással mentünk mindennap szilvázni a Dögös-Kákafoki-főcsatornára, ahol júliusban fogtunk már sok 4-12 kiló közötti amurt. De a mai fogás felülmúlt mindent. Beköszönt egy 20,3 kilós amur. A fárasztás jó fél óráig tartott. Fotók után visszaengedtem, ahogyan az összes többit is. Halban igen gazdag ez a kis általam imádott vadvízi csatorna.”

 

 

