Tömegesen pusztultak a halak a holtágon, kiderült, mi volt az ok

Toldi Balázs gyomaendrődi polgármester Facebook bejegyzésben tájékoztatta a lakosságot, hogy az elmúlt napokban többen jelezték a polgármesteri hivatal, illetve az alpolgármester asszony felé, hogy a Csókási zugi holtágon rendkívüli halpusztulás tapasztalható. A KHESZ, mint a víz üzemeltetője, először a vízminőséget és a vízben lévő oxigén mennyiségét vizsgálta meg. Ezen a téren nem tapasztaltak rendellenességet. Második körben az elpusztult halakat is megvizsgálták, és a vizsgálat alapján megállapítható, hogy kizárólag törpeharcsák pusztultak el. A halpusztulás oka egy vírusfertőzés. Az elpusztult halakat szeptember 6-án szombaton távolítják majd el – a polgármester ígérete szerint.

A halpusztulás csak a törpeharcsákat érinti. Forrás: Toldi Balázs/Facebook

Öröm az ürömben, hogy a helyi horgásztársadalom részben megkönnyebbülve vette tudomásul a hírt a törpeharcsák pusztulásáról. Egy helyi pecás szerint a törpeharcsák folyamatos problémát jelentenek a horgászoknak, mivel egyrészt felfalják más, őshonos halak ivadékait, másrészt rákapnak a nagyobb csalikra is, ezzel sok bosszúságot okozva azoknak, akik eredetileg pontyot vagy más nagyobb halat szerettek volna kifogni. A törpeharcsa invazív fajnak számít, emiatt nem is szabad visszadobni a vízbe, ha véletlenül a horogra akad. Emiatt a horgászegyesületek időnként törpeharcsa-szelektáló halászatokat szerveznek, hogy gyérítsék az állományt.

A halpusztulás máshol is jelentkezett

A hozzászólások alapján nemcsak a Csókási holtágat érinti a probléma. A Révzugi holtág is tele van elpusztult törpeharcsával. Az incidens miatt a városban néhány napja kellemetlen szag terjed, megnehezítve a lakók életét. Reménység szerint az elpusztult halak eltávolítása után ez a probléma is megszűnik majd.