Kikötő

1 órája

Halászlével búcsúzott az idei nyár - galériával

Címkék#főzőverseny#Kálmán Tibor#szezon#halászlé#nyár

Halászléfőző versenyt rendeztek a békési kishajó-kikötőben. Összesen 15 lelkes csapat ragadott fakanalat, hogy megmérettesse magát a festői környezetben.

Papp Gábor
A halászléfőző versenyre 15 csapat nevezett. Fotó: Gazsó János

Halászléfőző versennyel zárta az idei nyári szezont a Békési Kishajókikötőt üzemeltető Békési Vízisport Kft. A nevező csapatok nagy része a kikötő rendszeres nyári vendégeit ölelte fel, de számos érdeklődő is kilátogatott a jó hangulatú rendezvényre – tájékoztatott Facebook-oldalán Kálmán Tibor, Békés polgármestere.

A városvezető kitért arra is, hogy a Békési Vízisport Kft. jónak mondható szezont zár annak ellenére, hogy a változó gazdasági környezet kiadási oldalon számos kihívást is rejtett. 

A verseny pillanatai.

Halászléfőző verseny Békésen

Fotók: Gazsó János

 

 

