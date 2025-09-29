Halászlével búcsúzott az idei nyár - galériával

Halászléfőző versennyel zárta az idei nyári szezont a Békési Kishajókikötőt üzemeltető Békési Vízisport Kft. A nevező csapatok nagy része a kikötő rendszeres nyári vendégeit ölelte fel, de számos érdeklődő is kilátogatott a jó hangulatú rendezvényre – tájékoztatott Facebook-oldalán Kálmán Tibor, Békés polgármestere.

A városvezető kitért arra is, hogy a Békési Vízisport Kft. jónak mondható szezont zár annak ellenére, hogy a változó gazdasági környezet kiadási oldalon számos kihívást is rejtett.

A verseny pillanatai.