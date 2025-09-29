46 perce
Halászlével búcsúzott az idei nyár - galériával
Halászléfőző versenyt rendeztek a békési kishajó-kikötőben. Összesen 15 lelkes csapat ragadott fakanalat, hogy megmérettesse magát a festői környezetben.
A halászléfőző versenyre 15 csapat nevezett. Fotó: Gazsó János
Halászléfőző versennyel zárta az idei nyári szezont a Békési Kishajókikötőt üzemeltető Békési Vízisport Kft. A nevező csapatok nagy része a kikötő rendszeres nyári vendégeit ölelte fel, de számos érdeklődő is kilátogatott a jó hangulatú rendezvényre – tájékoztatott Facebook-oldalán Kálmán Tibor, Békés polgármestere.
A városvezető kitért arra is, hogy a Békési Vízisport Kft. jónak mondható szezont zár annak ellenére, hogy a változó gazdasági környezet kiadási oldalon számos kihívást is rejtett.
A verseny pillanatai.
Halászléfőző verseny BékésenFotók: Gazsó János
